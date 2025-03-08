Ничья и удушающий от ударника. Самые дикие ставки на бой Анкалаев — Перейра

Рано утром 9 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC 313, главным событием которого станет бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом Магомедом Анкалаевым. Поединок начнётся около 8:00 мск 9 марта.

На кону – чемпионский титул организации в полутяжёлом весе, которым сейчас владеет Алекс Перейра. Для бразильца это уже четвёртая защита. Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 313 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Разумеется, эти же ресурсы покажут и главный бой вечера.

Букмекеры считают шансы бойцов практически равными. На победу Анкалаева дают коэффициент 1.85. Вероятность очередного успеха Перейры оценили котировкой 2.00.

На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.93, а обратный исход доступен за 1.82.

Шансы действительно практически равны, но все основные исходы — это классика, которая не подразумевает высоких коэффициентов. А есть ли шанс сорвать реальный куш? Изучаем самые дикие котировки, которые предлагают букмекерские конторы на бой Анкалаев — Перейра.

Победа Перейры нокаутом в первом раунде — коэффициент 7.40

Шансы бойцов практически равны, поэтому нокаут в первом раунде — очень смелое предположение. Но если не слишком углубляться в анализ, то почему бы и нет? Перейра — чистый ударник, который одного за другим вырубает элитных бойцов. И совсем не факт, что он начнёт бой осторожно, с разведки. Мощь у бразильца такая, что, если попадёт, мало не покажется. В жизни всегда есть место подвигу. Кажется, букмекеры даже держат в уме подобное развитие событий, коэффициент выглядит немного заниженным.

Победа Анкалаева болевым или удушающим — коэффициент 9.10

Конечно, в борьбе Магомед посильнее Перейры, но он предпочитает побеждать соперников в партере не приёмами, а добивая на настиле. Но ведь предстоящий бой — время нетривиальных ходов. Чтобы завоевать титул, соперника нужно удивить. А на земле, повторимся, у россиянина преимущество будет.

Бой завершится в пятом раунде — коэффициент 9.70

С одной стороны, и Алекс, и Магомед чаще завершают свои поединки досрочно. С другой — обычно до пятого раунда их противники не добираются. Но здесь можно парировать тем, что ни тот, ни другой не сталкивались с соперниками подобного калибра раньше. Так что всё может решиться и в самой концовке. Один из бойцов может устать, на долю секунды потерять концентрацию. А другой при таком раскладе этим воспользуется. Умений обоим не занимать.

Ничья — коэффициент 50.00

Да, подобный исход очень редок в единоборствах, но есть два аргумента за него. Во-первых, это бой двух равных на бумаге соперников. Сложно отдать преимущество одному из бойцов, если вообще возможно. Ну и это действительно громкая вывеска. Так почему бы не продлить удовольствие и не сделать вторую серию этого противостояния? Ничья в этом контексте более интригующая история в сравнении с реваншем одного из спортсменов.

Победа Перейры болевым или удушающим в пятом раунде — коэффициент 100.00

В карьере у бразильца нет ни одной победы сабмишеном, не говоря даже о конкретном отрезке. Так что такой рынок действительно смотрится какой-то фантастикой. Разве что если заставить работать воображение, то какая-то невероятная усталость Анкалаева должна вылиться в ужасающий промах в защите, который Перейра на самом финише боя и использует. Звучит сюрреалистично. Но в спорте и не такое бывало!