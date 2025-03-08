«Крылья Советов» — «Акрон». Дзюба пишет историю российского футбола

Пришла весна, и возобновился сезон в Российской Премьер-Лиге. С каждым туром интрига закручивается всё сильнее. В воскресенье, 9 марта, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Акрон». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Акрон» 9 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Акрона» оценивается в 4.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Аналитики также прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Акрон» (09.03.2025)

Шутка ли, но являющийся дебютантом «Акрон» на исходе второй трети сезона находится выше в турнирной таблице чемпионата России, нежели видавшие виды «Крылья Советов». Перед 20-м туром у первого 22 очка, а у вторых — 19. При этом оба коллектива в числе лучших среди тех, кто борется за выживание.

Любопытно также, что тольяттинская команда обыграла самарскую в первом круге со счётом 2:0. А поскольку и та, и другая в этом сезоне выступают на «Солидарность Арене», то и списать на домашнее преимущество не получится. На прошлое самарское дерби тольяттинцы настроились лучше соперника.

Ещё одна занимательная деталь — рекорд Артёма Дзюбы. Российский форвард в прошлой проигранной встрече с «Пари НН» (1:2) отметился забитым мячом. Теперь у него 233 мяча в карьере. Столько же, сколько имеет Александр Кержаков в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Ещё один гол, и Дзюба станет единоличным лидером. Мотивация должна быть не только у самого нападающего, но и у его партнёров. Шансы, разумеется, будут. Во-первых, потому что под руководством Игоря Осинькина «Крылья Советов» играют в смелый футбол и часто пропускают. Особенно в этом сезоне.

Во-вторых, сам «Акрон» довольно неплохо держится на фоне достаточно силовой Российской Премьер-Лиги. Тольяттинский клуб забил в 7 из 10 последних туров РПЛ суммарно 11 мячей. В девяти случаях участие принял Артём Дзюба и за это время отличился четыре раза. Кроме того, он забил и в прошлой очной встрече самарцам.

В то же время не стоит ждать повторения сценария прошлой встречи. «Крылья Советов» возобновили сезон ничьей с «Краснодаром» (1:1) на выезде. Забили гол. При этом во втором круге играют исключительно результативно. За четыре последних тура самарская команда забила семь раз, пропустила столько же. Так что в предстоящем дерби проверяем ОЗ + ТБ 2.5 мяча.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.