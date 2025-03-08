«Реал» — «Райо Вальекано». Уходи в отрыв, «Барселона». Мадрид отвлёкся

Мбаппе и Винисиусу надо думать об «Атлетико».

9 марта в матче 27-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Райо Вальекано». Мадридское дерби пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Райо Вальекано» 9 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.30, что равно приблизительно 76% вероятности. Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 11.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Райо Вальекано» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Райо Вальекано» (09.03.2025)

Дерби в первом круге порадовало нейтральных болельщиков, ознаменовавшись результативной ничьей — 3:3. Вряд ли столько же голов увидим в этот раз. Через три дня после игры с «Райо Вальекано» «сливочных» ждёт ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Ещё и на выезде!

Первую встречу «Реал» выиграл со счётом 2:1. При этом у Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора была шикарная возможность заготовить более благоприятную почву для ответной. Нападающие загубили шикарный момент. Карло Анчелотти отметил, что они не показали свой уровень.

Из-за того, что на международной арене проходит одно сложное испытание за другим, показатели «галактикос» в чемпионате Испании сильно ухудшились. Они потеряли очки в четырёх из пяти предыдущих матчей первенства. Победили потерявшую всякую привлекательность «Жирону» со счётом 1:0.

«Барселона» поднялась на первую строчку в турнирной таблице Примеры, а «сливочные» спустились на третью. Отставание от каталонцев может увеличиться. Карло Анчелотти нужно поберечь силы лидеров на ответную игру с «Атлетико», а «Райо Вальекано» — очень неудобный соперник.

Во-первых, «молнии» проиграли только одно из пяти предыдущих мадридских дерби. Во-вторых, в отличие от «Реала», от встречи 9 марта на «Сантьяго Бернабеу» их ничего не отвлекает. Из Кубка Короля вылетели, теперь всецело сконцентрированы на чемпионате Испании.

«Молнии» ведут борьбу за попадание в следующий розыгрыш еврокубков. Располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. Отставание от занимающего шестую позицию «Бетиса» составляет два очка. Вполне рабочее положение, мотивации хоть отбавляй.

Воодушевлённый целью «Райо Вальекано» набрал шикарный ход: проиграл только 2 из 12 предыдущих матчей чемпионата Испании. Обидно уступил «Барселоне» (0:1) и «Вильярреалу» (0:1). Реабилитировался после поражений, сыграв вничью с также пребывающей на подъёме «Севильей» (1:1).

«Молнии» отняли очки у севильцев на своём поле, но с выездным фактором у них дела также обстоят отлично. Уступили всего-навсего в 4 из 13 матчей чемпионата Испании в гостях. Результативность вот только у «Райо Вальекано» совсем невысокая. В среднем за встречу в первенстве забивает чуть больше одного мяча и пропускает с плюс-минус такой же периодичностью.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 4.60.