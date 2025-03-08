«Рубин» — «Спартак». У вас Угальде, у нас — Даку

Пришла весна и привела за собой из отпуска Российскую Премьер-Лигу. Сезон благополучно возобновился, на этих выходных продолжаем разговор. В воскресенье, 9 марта, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 20-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» 9 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Рубина» оценивается в 5.30, а на ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.80.

Аналитики также прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч чемпионата России «Рубин» — «Спартак» (09.03.2025)

Сегодняшний «Спартак» не хвалил только ленивый. Или недоброжелатель. С одной стороны, здесь всё по делу. Московский клуб выдал такую мощную серию перед зимним перерывом, что двумя ногами ворвался в чемпионскую гонку. Не без помощи конкурентов, которые регулярно ошибались. Но тем не менее.

Перед 20-м туром Российской Премьер-Лиги расклады были такие: у «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» по 40 очков и одинаково хорошие шансы на золотые медали. Вот только красно-белые ещё и начали весеннюю часть сезона удачно. Дома без проблем обыграли «Оренбург» (2:0). А конкуренты потеряли очки.

Отчасти сработали трансферы. Зимой москвичи солидно усилились и уже пожинают плоды работы. Фланги стали быстрее, а атака — вариативнее. При этом снова отличился Манфред Угальде. Забил в пятом туре подряд! Прямо сейчас возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре гола.

Будет логично, если такой «Спартак» одержит победу над «Рубином» в предстоящем матче. Даже при условии, что он пройдёт в Казани. Вот только лёгкой прогулки москвичам ждать не стоит. Да, «Рубин» возобновил сезон поражением от «Ахмата» на выезде. Проиграл со счётом 1:2, хотя даже забил первым. Однако это крепкий клуб.

Подопечные Рашида Рахимова проводят неплохой сезон. Замыкают первую восьмёрку, выше только гиганты и «Ростов», который ни туда ни сюда. При этом до зимнего перерыва казанский коллектив выиграл две из четырёх встреч в РПЛ при двух ничьих. На данном отрезке забил девять мячей и отобрал очки у «Краснодара» (1:1) с ЦСКА (2:2).

«Спартак» сам по себе хороший раздражитель для подобного калибра команд. А здесь дополнительная мотивация — вернуться в колею без поражений и порадовать болельщиков. Так что можно смело ждать голы в обе стороны. Понятно, что гости, с их-то арсеналом, должны забивать. Но хозяева готовы кусаться в ответ.

Не исключено, кстати, что сможет себя проявить Мирлинд Даку. Албанский форвард является лучшим бомбардиром казанского клуба и даже входит в топ лучших бомбардиров чемпионата России. Он принял участие во многих последних голах своей команды. Причём не только в роли завершающего, но ещё и как распасовщик.

Ставка: обе забьют за 2.00.