Экспресс на РПЛ: Угальде опять забивает, Дзюба — лучший форвард России

Сегодня, 9 марта, закрываем вторую треть Российской Премьер-Лиги. Экспресс от «Чемпионата» охватывает оба матча 20-го тура чемпионата России, которые пройдут в это воскресенье.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Акрон»

Артём Дзюба в прошлой проигранной встрече с «Пари НН» (1:2) отметился забитым мячом. Теперь у него 233 мяча в карьере. Столько же, сколько имеет Александр Кержаков в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Ещё один гол, и Дзюба станет единоличным лидером. Мотивация должна быть не только у самого нападающего, но и у его партнёров. Шансы, разумеется, будут.

Во-первых, потому что под руководством Игоря Осинькина «Крылья Советов» играют в смелый футбол и часто пропускают. Особенно в этом сезоне. Во-вторых, сам «Акрон» довольно неплохо держится на фоне достаточно силовой Российской Премьер-Лиги. Тольяттинский клуб забил в 7 из 10 последних туров РПЛ суммарно 11 мячей.

В девяти случаях участие принял Артём Дзюба и за это время отличился четыре раза. Кроме того, он забил и в прошлой очной встрече самарцам. В то же время «Крылья Советов» возобновили сезон ничьей с «Краснодаром» (1:1) на выезде. Забили. При этом во втором круге играют исключительно результативно. За четыре последних тура отличились семь раз, пропустили столько же. Так что в предстоящем дерби проверяем ОЗ + ТБ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Рубин» — «Спартак»

Зимой «Спартак» солидно усилился и уже пожинает плоды работы. Фланги стали быстрее, а атака — вариативнее. При этом снова отличился Манфред Угальде. Забил в пятом туре подряд! Прямо сейчас возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре гола.

Будет логично, если такой «Спартак» одержит победу над «Рубином» в предстоящей встрече. Даже при условии, что она пройдёт в Казани. Вот только лёгкой прогулки москвичам ждать не стоит. Да, «Рубин» возобновил сезон поражением от «Ахмата» на выезде. Проиграл со счётом 1:2, хотя даже забил первым. Однако это крепкий клуб.

Мало того что «Спартак» сам по себе хороший раздражитель для подобного калибра команд. Так здесь ещё и дополнительная мотивация — вернуться в колею без поражений и порадовать болельщиков. Так что можно смело ждать голы в обе стороны. Понятно, что гости, с их-то арсеналом, должны забивать. Но хозяева готовы кусаться в ответ.

Экспресс на матчи РПЛ 9 марта

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в игре «Крылья Советов» — «Акрон» за 2.05.

Ставка 2: обе забьют в матче «Рубин» — «Спартак» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.00 = 4.10.