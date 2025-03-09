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Рубин — Спартак, прогнозы и ставки на матч, где смотреть, какой канал, во сколько, онлайн трансляция, экспресс на футбол сегодня

Экспресс на РПЛ: Угальде опять забивает, Дзюба — лучший форвард России
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи РПЛ 9 марта
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Завершаем 20-й тур чемпионата России голевым парадом.

Сегодня, 9 марта, закрываем вторую треть Российской Премьер-Лиги. Экспресс от «Чемпионата» охватывает оба матча 20-го тура чемпионата России, которые пройдут в это воскресенье.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Акрон»

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Артём Дзюба в прошлой проигранной встрече с «Пари НН» (1:2) отметился забитым мячом. Теперь у него 233 мяча в карьере. Столько же, сколько имеет Александр Кержаков в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Ещё один гол, и Дзюба станет единоличным лидером. Мотивация должна быть не только у самого нападающего, но и у его партнёров. Шансы, разумеется, будут.

Во-первых, потому что под руководством Игоря Осинькина «Крылья Советов» играют в смелый футбол и часто пропускают. Особенно в этом сезоне. Во-вторых, сам «Акрон» довольно неплохо держится на фоне достаточно силовой Российской Премьер-Лиги. Тольяттинский клуб забил в 7 из 10 последних туров РПЛ суммарно 11 мячей.

Подробнее о матче:
«Крылья Советов» — «Акрон». Дзюба пишет историю российского футбола
«Крылья Советов» — «Акрон». Дзюба пишет историю российского футбола

В девяти случаях участие принял Артём Дзюба и за это время отличился четыре раза. Кроме того, он забил и в прошлой очной встрече самарцам. В то же время «Крылья Советов» возобновили сезон ничьей с «Краснодаром» (1:1) на выезде. Забили. При этом во втором круге играют исключительно результативно. За четыре последних тура отличились семь раз, пропустили столько же. Так что в предстоящем дерби проверяем ОЗ + ТБ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Рубин» — «Спартак»

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Зимой «Спартак» солидно усилился и уже пожинает плоды работы. Фланги стали быстрее, а атака — вариативнее. При этом снова отличился Манфред Угальде. Забил в пятом туре подряд! Прямо сейчас возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре гола.

Будет логично, если такой «Спартак» одержит победу над «Рубином» в предстоящей встрече. Даже при условии, что она пройдёт в Казани. Вот только лёгкой прогулки москвичам ждать не стоит. Да, «Рубин» возобновил сезон поражением от «Ахмата» на выезде. Проиграл со счётом 1:2, хотя даже забил первым. Однако это крепкий клуб.

Прогноз на другой матч в этот день:
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». После 7:1 с ПСВ у Артеты появится аппетит
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». После 7:1 с ПСВ у Артеты появится аппетит

Мало того что «Спартак» сам по себе хороший раздражитель для подобного калибра команд. Так здесь ещё и дополнительная мотивация — вернуться в колею без поражений и порадовать болельщиков. Так что можно смело ждать голы в обе стороны. Понятно, что гости, с их-то арсеналом, должны забивать. Но хозяева готовы кусаться в ответ.

Экспресс на матчи РПЛ 9 марта

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в игре «Крылья Советов» — «Акрон» за 2.05.

Ставка 2: обе забьют в матче «Рубин» — «Спартак» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.00 = 4.10.

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