Экспресс на футбол: «Арсенал» после 7:1 в ЛЧ, «Реал» отпускает «Барселону»

Это воскресенье порадует не только чемпионатом России. Экспресс от «Чемпионата» собрал вместе главные матчи европейского футбола, которые состоятся сегодня, 9 марта.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Артета заявил, что «Арсенал» примет поражение в чемпионской гонке АПЛ только через свой труп. После этого «канониры» крупно победили ПСВ (7:1). Установили рекорд Лиги чемпионов всех времён — стали первой командой, забившей семь голов на выезде во встрече плей-офф.

А самое интересное, что «канониры» в матче с ПСВ вышли на поле без номинального форварда. В тройку нападения к Леандро Троссарду и 17-летнему Итану Нванери, признанному лучшим игроком месяца в «Арсенале», был включён полузащитник Микель Мерино. Чудеса!

Артета сформировал отличное сочетание в атаке. Пересобранная тройка нападения отлично взаимодействует с Мартином Эдегором. «Манчестер Юнайтед», конечно, вряд ли получится забить так же много, как ПСВ. Однако отгрузить два-три мяча на «Олд Траффорд» лондонцам вполне по силам, потому что манкунианцы совсем плохи на просторах АПЛ.

Прогноз на матч «Реал» — «Райо Вальекано»

Дерби в первом круге порадовало нейтральных болельщиков, ознаменовавшись результативной ничьей — 3:3. Вряд ли столько же голов увидим в этот раз. Через три дня после игры с «Райо Вальекано» «сливочных» ждёт ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Ещё и на выезде! Надо беречь силы и лидеров.

Из-за того, что на международной арене проходит одно сложное испытание за другим, показатели «галактикос» в чемпионате Испании сильно ухудшились. Они потеряли очки в четырёх из пяти предыдущих матчей первенства. Победили потерявшую всякую привлекательность «Жирону» со счётом 1:0. «Барселона» поднялась на первую строчку в турнирной таблице Примеры, а «сливочные» спустились на третью.

Отставание может увеличиться. Карло Анчелотти нужно поберечь силы лидеров на ответную игру с «Атлетико», а «Райо Вальекано» — очень неудобный соперник. Воодушевлённый целью клуб набрал шикарный ход: проиграл только 2 из 12 предыдущих матчей чемпионата Испании. При этом «молнии» уступили только в одном из пяти предыдущих мадридских дерби. И, в отличие от «Реала», от встречи 9 марта на «Сантьяго Бернабеу» их ничего не отвлекает.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта»

В последнее время от привычки делить очки команда Тьяго Мотты стала избавляться: победная серия в чемпионате Италии насчитывает пять матчей. Результаты улучшились за счёт усиления состава и вылета из всех остальных турниров. Всё внимание и силы сосредоточены на Серии А.

У «Атланты» немного другая история. Наоборот, восстановилось от повреждений много важных игроков, но показатели просели. Зато тренер поставил отменную игру в обороне, хотя все привыкли, что команда Гасперини больше по атакующей манере футбола. В последних 22 встречах чемпионата Италии пропустила всего 15 мячей. Уступила за этот период времени только один раз — «Наполи» (2:3).

Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Скорее всего, матч ознаменуется спокойной ничьей. «Старая синьора» тоже пропускает очень редко (в среднем 0,7 гола за встречу в Серии А). Однако у «Аталанты» лучше результативность и длиннее скамейка запасных. Соответственно, и шансов выиграть больше.

Экспресс на зарубежный футбол 9 марта

Ставка 1: победа «Арсенала» над «МЮ» и тотал больше 1.5 мяча за 2.30.

Ставка 2: «Райо Вальекано» не проиграет «Реалу» и тотал меньше 3.5 мяча за 4.60.

Ставка 3: «Аталанта» не проиграет «Ювентусу» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Общий коэффициент: 2.30 х 4.60 х 2.05 = 21.6.