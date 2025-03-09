«Эспаньол» — «Жирона». Каталонское дерби разочарует

10 марта в матче 27-го тура испанской Примеры «Эспаньол» примет «Жирону». Каталонское дерби пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Адриан Кордеро Вега.

Коэффициенты на матч Примеры «Эспаньол» — «Жирона» 10 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 2.46, что равно приблизительно 40% вероятности. Победа «Эспаньола» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Эспаньол» — «Жирона» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Жирона» (10.03.2025)

«Эспаньол» раздухарился: проиграл только 2 из 10 предыдущих матчей чемпионата Испании. Оба поражения потерпел на выезде. Подопечные Маноло Гонсалеса отобрали очки у «Севильи» (1:1), мадридского «Реала» (1:0) и «Атлетика» из Бильбао (1:1). Поймали кураж.

Хорошие результаты — следствие борьбы за выживание и точечного усиления состава качественными игроками. Стала длиннее скамейка запасных, улучшилась конкуренция за место в основе. «Попугаи» поднялись на 15-е место в турнирной таблице. Расслабляться нельзя. Отставание от располагающейся в зоне вылета «Валенсии» составляет три очка.

Плохо только то, что «Эспаньолу» по-прежнему не хватает мощи в атаке. Поэтому очень много ничьих. Лишь в одном из 10 последних матчей чемпионата Испании «попугаи» смогли забить больше одного гола. И кому? Замыкающему турнирную таблицу первенства «Вальядолиду» (2:1). Это как-то грустно.

Впрочем, для «Жироны» и этого будет достаточно. К каталонскому дерби подопечные Мичела Санчеса подходят в совсем печальном виде: выиграли одну-единственную из семи предыдущих встреч Примеры. Победили «Лас-Пальмас» (2:1). Также сыграли вничью с «Сельтой» (2:2).

Психологическое состояние красно-белых оставляет желать лучшего. Атмосфера в раздевалке не сравнится с той, которая царила в прошлом сезоне. И это естественно. Текущий состав менее восприимчив к мотивирующим словам и тактическим наработкам Мичела Санчеса.

Большие проблемы возникают на выезде. «Жирона» проиграла 7 из 13 матчей чемпионата Испании в качестве гостевой команды. Забила за этот период времени только 10 мячей, а пропустила 19. «Эспаньол», в свою очередь, уступил только в 3 из 13 встреч Примеры на своём поле. Отсюда ставка.

Ставка: «Эспаньол» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.