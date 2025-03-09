«Вест Хэм» — «Ньюкасл». Финал Кубка лиги Англии с «Ливерпулем» важнее

10 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Лондон». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Майкл Солсбери.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ньюкасл» 10 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 2.20, что равно приблизительно 45% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» (10.03.2025)

Грэм Поттер успешно начал в качестве главного тренера «Вест Хэма». В семи матчах чемпионата Англии три победы и одна ничья против трёх поражений. Получилось отнять очки у сильных соперников — «Фулхэма» (3:2), «Астон Виллы» (1:1) и в дерби у «Арсенала» (1:0). Браво!

В лазарете сразу три лидера атаки «молотобойцев» — Лукас Пакета, Никлас Фюллькруг и Майкл Антонио. С развитием атак есть проблемы, но исполнительское мастерство других нападающих, в частности Джаррода Боуэна, позволяет выжимать из небольшого количества моментов много выгоды.

В то же время Грэм Поттер хорошо организовал оборону. Ещё ни разу при нём «Вест Хэм» не пропустил больше двух мячей. В последних двух встречах надёжный Альфонс Ареола вовсе отыграл «на ноль». На двоих «Арсенал» и «Лестер» смогли нанести всего лишь четыре удара в створ его ворот.

Наиболее очевидным вариантом для ставки видится ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Дело ещё в том, что под вопросом участие в матче лучшего бомбардира «Ньюкасла» Александера Исака. Эдди Хау надеется, что форвард сможет сыграть с «Вест Хэмом». Однако вряд ли проведёт на поле много времени.

Меньше чем через неделю после встречи с «Вест Хэмом» «сорокам» предстоит сыграть в финале Кубка лиги Англии с «Ливерпулем». Не будет лишним прибегнуть к ротации, дать ведущим футболистам побольше времени на отдых, а заодно снизить риск новых важных кадровых потерь. На кону — трофей!

Тем более что на последнем отрезке сезона у Эдди Хау не всё идёт по плану. Его команда проиграла четыре из шести предыдущих матчей АПЛ, а также вылетела из Кубка Англии, уступив на своём поле «Брайтону» — 1:1 (0:1 д. вр.). Нужно как можно лучше подготовиться к встрече с «Ливерпулем».

Это не значит, что «сорок» надо списывать со счетов. Они занимают шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, а отставание от идущего на четвёртом месте «Манчестер Сити» — три очка. Могут побороться за попадание в Лигу чемпионов. Способны отнять очки у «молотобойцев», если надёжно сыграют в защите и реализуют свои моменты. Так что проверяем «низ» по голам.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.