«Лацио» — «Удинезе». Большие неприятности от «маленьких зебр»

10 марта в матче 28-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Марко Пиччинини.

Коэффициенты на матч Серии А «Лацио» — «Удинезе» 10 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 56% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Лацио» — «Удинезе» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на матч 27-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Удинезе» (10.03.2025)

«Лацио» вовсю ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. Отстаёт от занимающего четвёртое место «Ювентуса» на два очка. «Удинезе» спокойно себе располагается в середине турнирной таблицы — на 10-й строчке. Объединяют две эти команды отличные результаты на последнем отрезке сезона.

И даже не знаешь, кто удивляет больше. Может, римляне, от которых мало что ожидали в этом сезоне после глобальной перестройки? Или удинцы, которые за последние 10 сезонов ни разу не финишировали выше 12-го места в турнирной таблице чемпионата Италии? Фаворита выявить сложно. Если вообще возможно.

«Удинезе» уступил только в 2 из 11 предыдущих матчей первенства. Доставил много проблем располагающимся в верхней части турнирной таблицы клубам. Навязал борьбу радикально изменившейся после назначения Клаудио Раньери «Роме» (1:2), победил «Фиорентину» (2:1), сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) и «Наполи» (1:1).

И «Лацио» проиграл только 2 из 11 последних встреч чемпионата Италии. Уступил «Роме» (0:2) и «Фиорентине» (1:2). Сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) и «Наполи» (2:2), а во встрече предыдущего тура первенства победил «Милан» (2:1). Как видно, и у римлян, и у удинцев прекрасная нацеленность за результат.

На днях «Лацио» вдевятером умудрился на выезде обыграть «Викторию Пльзень» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. А победный гол в ворота «Милана» забил на 90+8-й минуте. В обеих встречах в стартовом составе вышел на поле экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго. Не исключено, что и в этот раз получит шанс проявить себя.

Проверим «обе забьют» за 1.83. Пожалуй, это единственное, в чём можно быть уверенным. В первом круге «маленькие зебры» победили со счётом 2:1. Они перестали бояться сложных выездов. И «Роме» в гостях забили, и «Наполи», реже которого в лиге пропускает только «Ювентус». Как минимум один гол наверняка смогут соорудить и в этот раз.

Однако и «на ноль» отыграть, как бы ни старался экс-защитник ЦСКА Яка Бийол, у «Удинезе» вряд ли выйдет. Выше, чем у «Лацио», результативность в Серии А только у двух команд — «Аталанты» и «Интера». Лишь в четырёх встречах в текущем розыгрыше первенства у римлян не получилось забить. На своём поле в матчах с «Интером» и «Ромой». У «Удинезе» оборона не такая крепкая, как у них.

Ставка: обе забьют за 1.83.