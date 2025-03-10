Экспресс на футбол: «Ньюкасл» готовится к финалу с «Ливерпулем», у «Лацио» неприятности

Обычно по понедельникам закрывают программу уикенда в европейских первенствах. Сегодняшний день не исключение. Интересные матчи есть, а специальный экспресс от «Чемпионата» их объединяет.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл»

Меньше чем через неделю после встречи с «Вест Хэмом» «сорокам» предстоит сыграть в финале Кубка лиги с «Ливерпулем». Не будет лишним прибегнуть к ротации, дать ведущим футболистам побольше времени на отдых, а заодно снизить риск новых кадровых потерь. На кону — трофей!

Тем более что на последнем отрезке сезона у Эдди Хау не всё идёт по плану. Его команда проиграла четыре из шести предыдущих матчей АПЛ, а также вылетела из Кубка Англии, уступив на своём поле «Брайтону» — 1:2 (д. вр.). Нужно как можно лучше подготовиться ко встрече с «Ливерпулем».

Это не значит, что «сорок» надо списывать со счетов. Они занимают шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, а отставание от идущего на четвёртом месте «Манчестер Сити» — три очка. Могут побороться за попадание в Лигу чемпионов. И способны отнять очки у «молотобойцев», если надёжно сыграют в защите и реализуют свои моменты. В то же время Грэм Поттер хорошо организовал оборону. Ещё ни разу при нём «Вест Хэм» не пропустил больше двух мячей. Так что проверяем «низ» по голам.

Прогноз на матч «Эспаньол» — «Жирона»

«Эспаньол» раздухарился: проиграл только 2 из 10 предыдущих матчей чемпионата Испании. Оба поражения потерпел на выезде. Плохо только то, что «Эспаньолу» по-прежнему не хватает мощи в атаке. Поэтому очень много ничьих. Лишь в 1 из 10 последних матчей чемпионата Испании «попугаи» смогли забить больше одного гола. И кому? Замыкающему турнирную таблицу «Вальядолиду» (2:1).

Впрочем, для «Жироны» и этого будет достаточно. К каталонскому дерби подопечные Мичела Санчеса подходят в совсем печальном виде: выиграли одну-единственную из семи предыдущих встреч Примеры. Победили «Лас-Пальмас» (2:1). Также сыграли вничью с «Сельтой» (2:2). Психологическое состояние оставляет желать лучшего.

Большие проблемы возникают на выезде. «Жирона» проиграла 7 из 13 матчей чемпионата Испании в гостях. Забила за этот период только 10 мячей, а пропустила – 19. «Эспаньол», в свою очередь, уступил только в 3 из 13 встреч Примеры на своём поле. Отсюда ставка «1Х и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.96.

Прогноз на матч «Лацио» — «Удинезе»

«Удинезе» уступил только в 2 из 11 предыдущих матчей первенства. Доставил много проблем располагающимся в верхней части турнирной таблицы клубам. И «Лацио» проиграл только 2 из 11 последних встреч чемпионата Италии. Уступил «Роме» (0:2) и «Фиорентине» (1:2). Сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) и «Наполи» (2:2), а во встрече предыдущего тура победил «Милан» (2:1). Так что однозначно назвать имя победителя трудно.

Проверим «обе забьют» за 1.83. Пожалуй, это единственное, в чём можно быть уверенным. В первом круге «маленькие зебры» победили со счётом 2:1. Они перестали бояться сложных выездных матчей. И «Роме» в гостях забили, и «Наполи», реже которого в лиге пропускает только «Ювентус». Как минимум один гол наверняка смогут соорудить и в этот раз.

Однако и не пропустить, как бы ни старался экс-защитник ЦСКА Яка Бийол, у «Удинезе» вряд ли выйдет. Выше, чем у «Лацио», результативность в Серии А только у двух команд — у «Аталанты» и «Интера». Лишь в четырёх встречах в текущем розыгрыше первенства у римлян не получилось забить. На своём поле — в матчах с «Интером» и «Ромой». У «Удинезе» оборона не такая крепкая, как у них.

Экспресс на футбол 10 марта

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Вест Хэм» — «Ньюкасл» за 2.20.

Ставка 2: «Эспаньол» не проиграет «Жироне» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.

Ставка 3: обе забьют в матче «Лацио» — «Удинезе» за 1.83.

Общий коэффициент: 2.20 х 1.96 х 1.83 = 7.89.