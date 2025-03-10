«Ливерпуль» — «ПСЖ». На этот раз отскочить не получится

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором померяются силами «Ливерпуль» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на «Энфилде» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ» 11 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет приблизительно 43% вероятности. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.48.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ» (11.03.2025)

«Ливерпуль» выиграл первый матч, но кто посмеет сказать, что по делу? На 20-й минуте из-за микроскопического офсайда был отменён шикарный гол Хвичи Кварацхелии. На протяжении всей встречи парижане владели инициативой и создавали один момент за другим.

Легко сбиться со счёта, сколько раз Алисон Бекер спасал свою команду. И он же начал атаку, которая привела к победному голу. Первым касанием в матче забил Харви Эллиотт, вышедший на замену вместо Мохамеда Салаха. Египтянину парижане вообще ничего не давали сделать, опекали предельно внимательно.

Солидную порцию критики за пропущенный гол получил Джанлуиджи Доннарумма. Удар был далеко не самый сильный и точный. Однако сквозь руку итальянца мяч прошёл как нож сквозь масло. Не исключено, что в ответном матче сыграет Матвей Сафонов.

Мерсисайдцы проводят отличный сезон. Им немного осталось до победы в АПЛ. Ещё совсем скоро финал Кубка лиги, в котором они сыграют с «Ньюкаслом». На заложенном Юргеном Клоппом фундаменте Арне Слот построил крепкую духом команду, отлично цепляющуюся за результат. Она проиграла только четыре матча в этом сезоне.

Однако всё великолепие «Ливерпуля» рассыпалось на фоне шикарной игры «ПСЖ». Луис Энрике создал более совершенную модель игры, тактически разгромил Арне Слота. Никакие из наработок нидерландца не работали. После матча он признался, что его подопечным не просто повезло, а очень сильно повезло.

Во встрече последнего тура АПЛ у мерсисайдцев на своём поле возникли серьёзные трудности с замыкающим турнирную таблицу «Саутгемптоном» (3:1). Что-то в игре «Ливерпуля» поломалось. Стало меньше уверенности, слаженности и качества. А чинить времени нет.

Может быть, для парижан даже лучше, что первый матч выиграть не получилось. Наверняка в ответном будут злее и смогут подобрать ключи к воротам Алисона. На последнем отрезке сезона «ПСЖ» показывает высочайший уровень командного футбола, очень много забивает и редко пропускает сам.

Зажигает Усман Дембеле. На его счету уже 20 голов в 2025 году. Всего за три минуты во встрече последнего тура чемпионата Франции француз приговорил «Ренн» (4:1). Оформил дубль. А ведь ещё защитникам нужно предельно внимательно следить за движениями Хвичи Кварацхелии и Брэдли Баркола. Вариативности и креатива хоть отбавляй. Так что трепещи, Ливерпуль!

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.90.