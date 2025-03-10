Личка бросит вызов Семаку, Станкович сосредоточится на РПЛ. Чего ждать от Кубка России

Весна пришла — РПЛ вернулась. А теперь время возобновиться и Кубку России! В розыгрыше осталось 12 команд, 11 из них представляют элитный дивизион, ещё один клуб — «Урал» — ведёт борьбу за то, чтобы вернуться в РПЛ из Первой лиги. Букмекеры предложили коэффициенты на победу в Кубке страны. Изучаем и разбираемся, в кого верят, а в кого нет.

«Зенит» нацелен на дубль

Главным фаворитом аналитики считают санкт-петербургский «Зенит». На команду Сергея Семака дают коэффициент 2.60. Что ж, петербуржцам в этом году 100 лет, чемпионский дубль был бы прекрасным подарком. Состав у зенитовцев глубокий, так что игра на два фронта команде вполне по силам. «Зенит» играет в Пути РПЛ, впереди двухматчевое противостояние с «Ростовом» (коэффициент на титул — 20.00). Да, ростовчане не просели моментально после ухода Валерия Карпина и потери Данила Глебова, но на дистанции такие потери непременно скажутся. Так что клуб из Санкт-Петербурга выглядит в этой паре очевидным фаворитом. Да и в целом в розыгрыше.

Главный конкурент — московское «Динамо»?

Интересно, что вторым в букмекерских раскладах среди претендентов на Кубок идёт московское «Динамо». На бело-голубых предлагают коэффициент 5.50. И это при том, что из-за травмы команда Марцела Лички лишилась своего лучшего нападающего Константина Тюкавина! Как и «Зенит», «Динамо» играет в Пути РПЛ. И здесь в полуфинале ему придётся сразиться с ЦСКА.

Именно армейцы идут за динамовцами, коэффициент на то, что они выиграют Кубок, — 7.50. Да, у команды Марко Николича переходный сезон, трансформация схемы. Но, возможно, сейчас ЦСКА сосредоточится именно на этом трофее? В РПЛ попасть даже в тройку сильнейших будет сложно, а до Кубка всего три шага.

За 7.50 можно поставить на «Локомотив». Команда Михаила Галактионова тяжело вкатилась в сезон после рестарта, потеряла из-за повреждения Дмитрия Баринова, а в Кубке играет в Пути регионов. Права на ошибку нет, но соперники попроще. В четвертьфинале «Локо» сыграет с махачкалинским «Динамо» (45.00). Клуб из Дагестана всячески старается остаться в РПЛ, поэтому, возможно, Кубок России для команды, не обладающей большой глубиной состава, будет даже обузой.

«Краснодару» и «Спартаку» не до Кубка?

Шансы «Краснодара» и «Спартака», которые участвуют в чемпионской гонке в РПЛ, в Кубке букмекеры оценивают ниже. На «быков» можно сделать ставку с коэффициентом 10.00, а на красно-белых — за 12.00.

«Краснодар» не усилился зимой, а сейчас потерял из-за травмы Эдуарда Сперцяна. В этих условиях команде Мурада Мусаева может не хватить кадрового ресурса. В четвертьфинале Пути регионов у краснодарцев в соперниках «Ахмат» (45.00), у которого также в приоритете чемпионат, а точнее, борьба за выживание. Но команда у Сергея Ташуева очень неуступчивая, легко «Краснодару» точно не будет.

У «Спартака» кадровая ситуация получше, однако ближайший резерв проверки боем проходит не всегда успешно. В ситуации, когда все силы брошены на РПЛ, а в Кубке каждая осечка станет последней, москвичи не такие уж очевидные фавориты. Тем более что играть в ближайшем раунде с «Акроном» (45.00). Клуб из Самарской области уже не вылетит из РПЛ, задачу успешно решает, поэтому и в Кубке может попробовать пошуметь.

Наконец, в ещё одной четвертьфинальной паре Пути регионов сразятся «Урал» (50.00) и «Рубин» (35.00). «Шмели» отчаянно бьются за возвращение в РПЛ, но конкуренция в Первой лиге очень велика. Пока команда Олега Шатова даже вне зоны стыковых матчей. А вот казанцы в чемпионате находятся в середине турнирной таблицы. Выше вряд ли поднимутся, просесть сильно тоже не должны. Так что, возможно, нам стоит ожидать сюрпризов от команды Рашида Рахимова? По крайней мере, в чемпионате «Рубин» уже притормозил «Спартак».