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Байер — Бавария, прогноз на матч Лиги чемпионов 11 марта 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой счёт, ставки на игру

«Байер» — «Бавария». Хаби Алонсо сломался
Михаил Коробов
«Байер» — «Бавария»: прогноз на матч
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Ответная встреча — чистой воды формальность.

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Бавария» 11 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.50, что составляет 40% вероятности. Победа «Байера» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Байер» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Бавария» (11.03.2025)

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чего обычно ждёшь от встречи двух самых сильных клубов Германии? Игры на равных скоростях, перехода инициативы из одни руки в другие? Размечтались. «Бавария» выиграла первый матч разгромно со счётом 3:0. Важно даже не это, а то, каким образом уступили «фармацевты». Мюнхенцы подвергли разрушению идеологию Хаби Алонсо.

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На второй тайм «львы» вышли с трясущимися коленками. Следствием этого стало удаление Норди Мукиэле и «привоз» пенальти, который хладнокровно реализовал Гарри Кейн. Пробил точно в девятку. Такие не берутся. За весь матч «фармацевты» нанесли лишь три удара, и только один из них пришёлся в створ.

Из-за дисквалификаций Хаби Алонсо лишился двух ведущих футболистов. Вместе с Норди Мукиэле ответную встречу пропустит Флориан Вирц — самый техничный и результативный игрок «Байера», отвечающий за креатив и развитие атак. «Прекрасно». Интрига мертва.

Прийти в себя после поражения от «Баварии» не дал «Вердер» (0:2). Прервалась 22-матчевая беспроигрышная серия «львов» в чемпионате Германии. А ведь могли бы сократить отставание от мюнхенцев в Бундеслиге до пяти очков.

Это могло бы придать уверенности, вдохновить на камбэк. Увы.

«Бавария» в игре последнего тура сенсационно уступила дома «Бохуму» (2:3). Всё было хорошо до 43-й минуты, когда прямую красную карточку схлопотал Жоау Пальинья. После этого соперник забил два безответных мяча. Ну ничего, не страшно. Венсан Компани всё равно прибегнул к ротации, дал отдохнуть ведущим игрокам перед ответной встречей с «Байером».

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Заключить пари на победу мюнхенцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. Вряд ли в этот раз дело дойдёт до разгрома, но выиграть мюнхенцы должны. Наверняка они и в этот раз будут чаще владеть инициативой и территорией, больше создадут моментов и забьют.

Ставка: победа «Баварии» за 2.50.

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