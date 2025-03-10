«Барселона» — «Бенфика». Левандовски и Флик едут в 1/4 финала

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором померяются силами «Барселона» и «Бенфика». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика» 11 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.36, что составляет приблизительно 73% вероятности. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 8.10. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Бенфика» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.55.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика» (11.03.2025)

Ни поддержка родных болельщиков, ни численное преимущество с 22-й минуты не помогли «Бенфике» избежать поражения в первом матче — 0:1. Каталонцы умудрились забить в меньшинстве, поймав лиссабонцев на ошибке. Рафинья отправил мяч точнёхонько в угол. Анатолий Трубин остался не у дел.

У «Бенфики» были моменты для того, чтобы сравнять счёт или даже выйти вперёд. Но Войцех Щенсны сыграл здорово. Хотя, с другой стороны, лиссабонцы не нанесли ни одного действительно сложного удара, который поляку было бы трудно парировать. Практически всё по центру. Тем не менее вратарь работу выполнил.

В ответной встрече условия диктовать будут уже каталонцы. На последнем отрезке сезона они показывают футбол превосходного качества. Соперники бессильны. Никто не может найти способ обыграть команду Ханс-Дитера Флика в 2025 году. Беспроигрышная серия его подопечных насчитывает 16 встреч во всех официальных турнирах.

Всё началось с победы в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые зарядились уверенностью. На общем этапе Лиги чемпионов на выезде обыграли «Бенфику» со счётом 5:4. Роберт Левандовски оформил дубль. Он набрал уже 37 (34+3) очков по системе «гол+пас» на клубном уровне за сезон. Вполне возможно, порадует результативностью и в этот раз.

Отлично помогают лучшему бомбардиру в истории сборной Польши очень техничные вингеры, в том числе вундеркинд Ламин Ямаль. Испанец творит магию на поле. Во многом благодаря его стараниям результативность сине-гранатовых на высоте. Во всех официальных турнирах они наклепали уже 125 голов. В среднем забивают по три мяча за игру.

Само собой, «Бенфика» не опустит рук и до последнего будет сражаться за выход в следующую стадию турнира. У неё всегда отлично получалось доставлять проблемы грандам. Тем не менее вряд ли лиссабонцам удастся забить больше, чем отгрузят каталонцы. Родные стены помогут подопечным Ханс-Дитера Флика довести начатое до конца.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 мяча за 2.32.