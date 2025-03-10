«Интер» — «Фейеноорд». Индзаги слишком солидный для глупостей

«Нерадзурри» давно в числе гигантов, а у гостей много своих проблем.

Настало время определить имена тех, кто отправится в четвертьфинал главного футбольного евротурнира. Во вторник, 11 марта, среди прочих состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Фейеноорд». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Интер» — «Фейеноорд» 11 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.39, что приблизительно составляет 71% вероятности. Победа «Фейеноорда» оценивается в 8.30, а на ничейный исход можно поставить за 5.40.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Вероятный счёт — 2:0 или 3:0 в пользу хозяев.

Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Фейеноорд» (11.03.2025)

«Интер» слишком серьёзный, чтобы делать глупости. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который проходил в Нидерландах, миланский клуб одержал победу со счётом 2:0. Причём абсолютно по делу. Атаки были основательнее и результативнее. Более того, гости могли делать счёт 3:0 и снимать все вопросы уже на 65-й минуте. Просто Пётр Зелиньски не реализовал пенальти.

Ответная встреча пройдёт в Италии, на «Сан-Сиро». А «нерадзурри» лучше всех в итальянской Серии А проводят домашние встречи: из 14 выиграли 10 при 32 забитых мячах. До кучи ещё возглавляют турнирную таблицу и показывают завидную форму. В пяти последних матчах в разных турнирах добыли четыре победы при одной ничьей с «Наполи» (1:1).

Атака — в порядке, защита — тоже. На данном отрезке суммарно забили девять мячей, а пропустили всего три. Голов не так много, но защита привычно страхует. А что ещё нужно? «Фейеноорд» среди тех представителей Эредивизии, которые успешно выступают в этом еврокубковом сезоне. Однако в команде не всё так стабильно, как может показаться.

Во-первых, она лишь на пятом место в чемпионате Нидерландов. Во-вторых, недавно сменился тренер. На мостик заступил легендарный футболист Робин ван Перси, и ему, разумеется, нужно время. Симоне Индзаги же давно у руля «Интера». «Нерадзурри» давно спорят за скудетто и «ушастый кубок». С чего бы вдруг итальянскому коллективу ошибаться на ровном месте? Особенно на домашнем стадионе.

В предстоящем матче логично ждать, что «Интер» одержит шестую домашнюю победу подряд. А с учётом проблем «Фейеноорда» с реализацией в последнее время (три гола в пяти играх) ставка на тотал меньше по голам тоже оправдывает себя. На победу хозяев через тотал меньше 3.5 мяча дают коэффициент выше двойки. Воспользуемся.

Ставка: победа «Интера» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.18.