«Динамо» Махачкала — «Локомотив». Ah, here we go again

Вместе с Российской Премьер-Лигой из отпуска вернулся и Кубок России. Во вторник, 11 марта, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 1/4 финала Пути регионов (этап 2) «Динамо» Махачкала — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Локомотив» 11 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 4.80, а поставить на ничейный исход можно за 3.90. На проход любого по пенальти дают коэффициент 7.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (11.03.2025)

Давайте будем откровенны. Махачкалинскому «Динамо» не повезло с жеребьёвкой, ведь в группе А были столичные «Динамо» и «Спартак». Однако во второй этап 1/4 финала Пути регионов оно попало только потому, что «Крылья Советов» на групповом этапе были заметно хуже, а на первом этапе попался «Сочи» из Первой лиги — 1:1 (4:3 пен.).

При этом на выходных махачкалинцы гостили в Москве у местного «Динамо» в рамках 20-го тура чемпионата России и потерпели поражение со счётом 0:4. Очень болезненно для коллектива, жизненное кредо которого построено на надёжной обороне. Здесь же даже под давлением удалось контратаковать, но подвело абсолютно всё. Так что воздушных замков строить не стоит.

С другой стороны, конкретно столичному «Локомотиву» подопечные Хасанби Биджиева могут дать бой. Во-первых, они уже однажды сделали это. А именно в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся 28 февраля. Тогда встреча завершилась со счётом 1:1, но можно было даже рассчитывать на победу — соперник сравнял счёт лишь на 84-й минуте.

Второй момент — мотивация. Футболисты махачкалинского «Динамо» возвращаются домой из Москвы после самого крупного поражения в этом сезоне РПЛ. Разумеется, перед родными болельщиками захотят реабилитироваться. Здесь же фактор домашнего стадиона. В первенстве южане чуть лучше играют дома, а соперник менее стабилен именно на выезде.

К слову, ещё одна причина кроется в самих железнодорожниках. Они сыро начали сезон. Как мы уже сказали, едва не проиграли в прошлый раз в Каспийске, а затем дома, в матче 20-го тура чемпионата России, потеряли очки с «Ахматом» (1:1). На сей раз удалось забить первыми, однако при небольшом доминировании не смогли не только развить, но и даже просто сохранить преимущество.

На следующих выходных у «Локомотива» дерби с московским «Динамо» в РПЛ. А это прямой конкурент по борьбе за медали и, теперь уже ничего исключать нельзя, за теоретические места в еврокубках. Не исключено, что тренерский штаб предоставит отдых некоторым лидерам и проведёт ротацию. Махачкалинскому «Динамо» же сейчас нужно себя проявлять в каждом матче.

При таких раскладах можно предположить повторение сценария прошлой очной встречи. Тут же вспоминается ставшая популярной шуткой фраза «Here we go again» из старой компьютерной игры. Вполне возможно, на этот раз «Локомотив» сможет выиграть и прервать свою серию без побед. Однако у хозяев снова будут шансы отличиться, такие же, как были даже в проигранной встрече накануне.

Ставка: обе забьют за 1.78.