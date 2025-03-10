«Краснодар» — «Ахмат». Сергей Ташуев поверит в себя

Вместе с Российской Премьер-Лигой после зимнего перерыва возвращается и Кубок России. Во вторник, 11 марта, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 1/4 финала Пути регионов (этап 2) «Краснодар» — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Краснодар» — «Ахмат» 11 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.52, что приблизительно равно 65% вероятности. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 6.60, а на ничью можно поставить за 4.40. На проход по пенальти дают коэффициенты 7.90 и 8.10 соответственно.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча в Краснодаре получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 или 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ахмат» (11.03.2025)

С одной стороны, здесь всё понятно. «Краснодар» является фаворитом как на бумаге, так и по статусу. В чемпионате России борется за золотые медали с «Зенитом» и «Спартаком», а к предстоящему матчу готовится после разгромной победы со счётом 3:0 в Нижнем Новгороде над местным «Пари НН». Разумеется, от клуба ждут победы и прохода в следующий раунд.

С другой стороны, гнать лошадей не стоит. Во-первых, краснодарцы нестабильны. Зимой усиления в виде трансферов не было, а скамейка короткая. Сезон в Российской Премьер-Лиге они начали с невыразительной ничьей с «Крыльями Советов». Хотя встреча проходила в Краснодаре, счёт на табло в итоге был равный — 1:1. А хозяева могли ещё и проиграть.

Во-вторых, «Ахмат», как видно, не зря проводил столько товарищеских матчей во время зимних сборов и усиленно готовился к возвращению на поле. Грозненской команде необходимо набирать очки, чтобы избежать вылета в Первую лигу. И с этим она пока справляется. Сначала дома одолела «Рубин» (2:1), затем сыграла на выезде вничью с «Локомотивом» (1:1).

Какой Кубок России, когда надо думать о сохранении прописки в РПЛ? Резонный вопрос. Но на радостях грозненцы вполне могут поверить в себя и доставить определённые неудобства «Краснодару» в предстоящем матче. Тем более что в последнее время такое происходит регулярно. И это третья причина — история противостояний команд.

Начиная с июня 2023 года соперники встретились шесть раз в различных турнирах. За это время «Краснодар» одержал всего одну победу, в то время как «Ахмат» оказывался сильнее дважды. В других трёх случаях была зафиксирована ничья. Кроме того, лишь раз на данном отрезке грозненский клуб остался без забитого мяча.

На таком фоне прежней уверенности в полном превосходстве «Краснодара» нет. Конечно, подопечные Мурада Мусаева с большей вероятностью выйдут в следующий раунд, но бой команда Сергея Ташуева дать должна. В качестве ставки можно проверить голы в обе стороны. Такой вариант заходил в трёх из шести прошлых очных встреч.

Ставка: обе забьют за 1.92.