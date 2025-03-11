Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 36.6: первые путёвки в 1/4 финала

Кто-то уже одной ногой в следующей стадии, а кому-то ещё бороться и бороться.

Сегодня, 11 марта, станут известны имена первых счастливчиков, которые попадут в 1/4 финала Лиги чемпионов. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на ответные матчи с общим коэффициентом 36.6.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «ПСЖ»

«Ливерпуль» выиграл первый матч, но кто посмеет сказать, что по делу? На 20-й минуте из-за микроскопического офсайда был отменён шикарный гол Хвичи Кварацхелии. На протяжении всей встречи парижане владели инициативой и создавали один момент за другим.

Мерсисайдцы проводят отличный сезон. Им немного осталось до победы в АПЛ. Однако всё великолепие «Ливерпуля» рассыпалось на фоне шикарной игры «ПСЖ». Луис Энрике создал более совершенную модель игры, тактически разгромил Арне Слота. Ничего из наработок нидерландца не работало.

Может быть, для парижан даже лучше, что первый матч выиграть не получилось. Наверняка в ответной игре будут злее и смогут подобрать ключи к воротам Алисона. На последнем отрезке сезона «ПСЖ» показывает высочайший уровень командного футбола, очень много забивает и редко пропускает сам. А потому сможет взять реванш.

Прогноз на матч «Байер» — «Бавария»

Чего обычно ждёшь от встречи двух сильнейших клубов Германии? Игры на равных скоростях, перехода инициативы из одни руки в другие? Размечтались. «Бавария» выиграла первый матч со счётом 3:0. Однако важно даже не это, а то, каким образом уступили «фармацевты». Мюнхенцы подвергли разрушению идеологию Хаби Алонсо.

На второй тайм «львы» вышли с трясущимися коленками. Следствием этого стало удаление Норди Мукиэле и «привоз» пенальти, который хладнокровно реализовал Гарри Кейн. Из-за дисквалификаций Хаби Алонсо лишился двух ведущих футболистов. Вместе с Норди Мукиэле ответную встречу пропустит Флориан Вирц — самый техничный и результативный игрок «Байера».

Прийти в себя после поражения от «Баварии» не дал «Вердер» (0:2). Прервалась 22-матчевая беспроигрышная серия «львов» в чемпионате Германии. А ведь они могли бы сократить отставание от мюнхенцев в Бундеслиге до пяти очков. Это могло бы придать уверенности, вдохновить на камбэк. Увы. Заключить пари на победу мюнхенцев можно за 2.50. Вряд ли в этот раз дело дойдёт до разгрома, но выиграть мюнхенцы должны.

Прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика»

Ни поддержка родных болельщиков, ни численное преимущество с 22-й минуты не помогли «Бенфике» избежать поражения в первом матче — 0:1. Каталонцы умудрились забить в меньшинстве, поймав лиссабонцев на ошибке. Рафинья отправил мяч точнёхонько в угол. Анатолий Трубин остался не у дел.

В ответной встрече условия диктовать будут уже каталонцы. На последнем отрезке сезона они показывают футбол превосходного качества. Соперники бессильны. Никто не может найти способ обыграть команду Ханс-Дитера Флика в 2025 году. Беспроигрышная серия насчитывает 16 встреч во всех официальных турнирах.

Само собой, «Бенфика» не опустит рук и до последнего будет сражаться за выход в следующую стадию турнира. У неё всегда отлично получалось доставлять проблемы грандам. Впрочем, вряд ли лиссабонцам удастся забить больше, чем каталонцы. Родные стены помогут подопечным Флика довести начатое до конца.

Прогноз на матч «Интер» — «Фейеноорд»

«Интер» слишком серьёзная команда, чтобы совершать глупости. В первом матче 1/8 финала, который проходил в Нидерландах, миланцы победили со счётом 2:0. Причём абсолютно по делу. Атаки были основательнее и результативнее. Более того, гости могли делать счёт 3:0 и снимать все вопросы уже на 65-й минуте. Однако Пётр Зелиньски не реализовал пенальти.

Ответная встреча пройдёт в Италии, на «Сан-Сиро». А «нерадзурри» лучше всех в итальянской Серии А проводят домашние встречи: из 14 выиграли 10 при 32 забитых мячах. До кучи ещё возглавляют турнирную таблицу и показывают завидную форму. В пяти последних матчах в разных турнирах добыли четыре победы при одной ничьей с «Наполи» (1:1).

Атака — в порядке, защита — тоже. На данном отрезке суммарно забили девять мячей, пропустили же всего три. Голов не так много, но защита привычно страхует. Что ещё нужно? В предстоящем матче логично ждать, что «Интер» одержит шестую домашнюю победу подряд. А с учётом проблем «Фейеноорда» с реализацией в последнее время (три гола в пяти играх) ставка на тотал меньше по голам тоже оправдывает себя.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 11 марта

Ставка 1: победа «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем» за 2.90.

Ставка 2: победа «Баварии» в матче с «Байером» за 2.50.

Ставка 3: победа «Барселоны» в матче с «Бенфикой» + тотал больше 3.5 мяча за 2.32.

Ставка 4: победа «Интера» в матче с «Фейеноордом» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.18.

Общий коэффициент: 2.90 х 2.50 х 2.32 х 2.18 = 36.6.