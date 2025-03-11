Экспресс на Кубок России: у «Локомотива» — день сурка, у «Краснодара» — проблемы

Лига чемпионов, разумеется, хороша. Но вы пробовали когда-нибудь Кубок России? Экспресс от «Чемпионата» охватывает оба матча, которые состоятся сегодня, 11 марта.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Конкретно столичному «Локомотиву» подопечные Хасанби Биджиева могут дать бой. Во-первых, они уже однажды сделали это. А именно в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который прошёл 28 февраля. Тогда встреча завершилась со счётом 1:1, но можно было рассчитывать даже на победу — соперник сравнял счёт лишь на 84-й минуте.

Второй момент — мотивация. Футболисты махачкалинского «Динамо» возвращаются домой из Москвы после самого крупного поражения в РПЛ. Разумеется, перед родными болельщиками игроки захотят реабилитироваться. Здесь же и фактор домашнего стадиона. В чемпионате южане чуть лучше играют дома, а соперник менее стабилен именно на выезде.

К слову, ещё одна причина кроется в самих железнодорожниках. Они не очень удачно возобновили сезон. Как мы уже сказали, едва не проиграли в Каспийске, а затем дома потеряли очки в матче 20-го тура с «Ахматом» (1:1). При таких раскладах можно предположить повторение сценария прошлой очной встречи.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

С одной стороны, здесь всё понятно. «Краснодар» — фаворит как на бумаге, так и по статусу. В чемпионате России борется за золотые медали с «Зенитом» и «Спартаком», а к предстоящему матчу готовится после уверенной победы 3:0 в Нижнем Новгороде во встрече с местным «Пари НН». Разумеется, от клуба ждут победы и прохода в следующий раунд.

С другой стороны, гнать лошадей не стоит. Во-первых, краснодарцы нестабильны. Сезон в РПЛ они начали с невыразительной ничьей с «Крыльями Советов», хотя встреча проходила в Краснодаре. Во-вторых, «Ахмат» дома победил «Рубин» (2:1), затем сыграл на выезде вничью с «Локомотивом» (1:1). Должен быть сейчас на подъёме.

На радостях грозненцы вполне могут поверить в себя и доставить «Краснодару» определённые неудобства. Тем более что в последнее время такое происходит регулярно. Начиная с июня 2023 года соперники встретились шесть раз в различных турнирах. За это время «Краснодар» одержал всего одну победу. Теперь, вероятно, может победить, но как минимум пропустит.

Экспресс на матчи Кубка России 11 марта

Ставка 1: обе забьют в матче «Динамо» Мх — «Локомотив»за 1.78.

Ставка 2: обе забьют в матче «Краснодар» — «Ахмат» за 1.92.

Общий коэффициент: 1.78 х 1.92 = 3.42.