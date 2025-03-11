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Анахайм — Вашингтон, прогноз на матч НХЛ 12 марта 2025, где смотреть онлайн, трансляция, во сколько, рекорд Гретцки, сколько шайб

«Анахайм» — «Вашингтон». Ещё один шажок Овечкина
Михаил Коробов
«Анахайм» — «Вашингтон»: прогноз на матч
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39-летний россиянин забил 11 голов в 14 последних матчах. Совсем скоро рекорд Гретцки падёт.

12 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Хонда-центр» в Анахайме. Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Анахайм» — «Вашингтон» 12 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно составляет 59% вероятности. Победа «Анахайма» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20. Поставить на ничью можно за 4.50.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Анахайм» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.10.

Прогноз на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» (12.03.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон» ведёт борьбу за победу в регулярном чемпионате с «Виннипегом». «Анахайм» располагается значительно ниже. Сильно отстаёт от находящихся в зоне уайлд-кард команд. С трудом верится, что команда ударно проведёт оставшийся отрезок сезона и добудет путёвку в плей-офф.

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Дело в том, что этот самый ударный отрезок уже позади. Он длился месяц — с конца января по конец февраля. Затем показатели снова просели. Подопечные Грега Кронина проиграли пять из восьми последних матчей: четыре поражения в основное время, ещё одно — в овертайме.

Тем временем беспроигрышная серия «Вашингтона» насчитывает четыре встречи. «Столичные» исправно показывают красивый командный динамичный хоккей и создают очень много моментов. В плане результативности не знают себе равных. В среднем за встречу забивают 3,6 гола.

Главная интрига матча с «Анахаймом» и, пожалуй, каждой оставшейся до конца регулярного чемпионата игры — забьёт ли Александр Овечкин. Капитану «Вашингтона» осталось забросить всего лишь восемь шайб для того, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки. Такими темпами совсем скоро Ови станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

39-летний нападающий идёт по выдающемуся графику. В среднем за встречу забрасывает 0,69 шайбы. Не смог поразить ворота только в 5 из 14 предыдущих встреч. Забив в последнем матче с «Сиэтлом» (4:2), россиянин установил уникальное достижение: стал первым игроком в истории НХЛ, на счету которого в момент достижения 1600 очков было больше 850 голов.

А пропускает «Анахайм» совсем нередко – гораздо чаще, чем забивает (193 шайбы против 169). А тут ещё получил травму набравший отличную форму голкипер Джон Гибсон. На замену ему из «Детройта» был выменян проводящий неудачный сезон Вилле Хуссо. Отличная возможность для Овечкина сократить отставание от Гретцки ещё на одну-две шайбы.

Одноклубники обильно снабжают россиянина передачами под фирменный бросок из «офиса». Как итог — и результаты прекрасные, и Александр всё ближе к историческому достижению. Желающие могут заключить пари на то, что 39-летний форвард сможет отличиться и в этот раз.

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В качестве альтернативного варианта для ставки напрашивается П2 + ТБ 4.5 шайбы с коэффициентом 2.05. По потерянным очкам «столичные» с большим отрывом лучше всех в лиге играют на выезде. Выиграли 21 из 30 матчей, 17 побед одержали в основное время. Мощно! Скорее всего, так и продолжат.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.

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