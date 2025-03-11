«Астон Вилла» — «Брюгге». Дайте Эмери уже соперника посложнее

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Астон Вилла» примет «Брюгге». Встреча пройдёт на «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Брюгге» 12 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.64, что составляет приблизительно 60% вероятности. Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Астон Вилла» — «Брюгге» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.67.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Брюгге» (12.03.2025)

Первый матч «Астон Вилла» выиграла со счётом 3:1. Нельзя сказать, что смотрелась сильно лучше. Просто реализовала практически все свои моменты, и даже больше. Два гола забить помогли футболисты «Брюгге». Сначала мяч в свои ворота переправил Брандон Мехеле, затем на ровном месте «привёз» пенальти Христос Дзолис.

Сами же чёрно-синие ряд возможностей переломить ход встречи упустили. Хватит с них сенсаций, и так прыгнули выше головы, в стыках победив «Аталанту» (2:1 и 3:1). Повезло, что действующего победителя Лиги Европы накрыл спад. Также важную роль сыграла домашняя победа в первом матче. Она придала уверенности.

На своём поле на общем этапе Лиги чемпионов у «Брюгге» получилось выиграть и у «Астон Виллы» — 1:0. Однако это не помешало бирмингемцам выйти в 1/8 финала турнира напрямую. Победить их на выезде — задача повышенной сложности. Мало кто на это способен.

«Астон Вилла» проиграла всего лишь два матча в этом сезоне на своём поле — уступила «Арсеналу» (0:2) в АПЛ и потерпела очень обидное поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) в Кубке лиги. Очень по-хозяйски. Поддержка родных болельщиков вдохновляет бирмингемцев, это видно невооружённым глазом.

А зимой «Астон Вилла» ещё весьма неплохо укрепила состав, арендовав Маркуса Рашфорда, Марко Асенсио и Акселя Дисаси. Унаи Эмери позаботился о том, чтобы новобранцы быстро освоились и начали приносить пользу с первых же минут в футболках бирмингемского клуба.

Команда испанского специалиста проиграла только один из восьми последних матчей во всех официальных турнирах — на выезде. Если в гостях «вилланы» победили «Брюгге» с разницей в два мяча, то дома тем более должны выиграть уверенно. Проверим П1 + ТБ 1.5 мяча с коэффициентом 1.90.

Унаи Эмери всегда хорошо настраивал подопечных на выступления в еврокубках. Четыре раза испанские клубы под руководством экс-тренера московского «Спартака» выигрывали Лигу Европы, да и в Лиге чемпионов неоднократно давали прикурить грандам. Посмотрим, как далеко бирмингемцы смогут зайти. Пока что всё даётся легко.

Ставка: победа «Астон Виллы» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.