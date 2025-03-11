«Атлетико» — «Реал». Всё решится здесь и сейчас

12 марта состоится ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» примет «Реал». Мадридское дерби пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал» 12 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают незначительное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 38% вероятности. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.54.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал» (12.03.2025)

Первый матч «сливочные» выиграли со счётом 2:1. Могли забить и третий, но Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор совместными усилиями загубили убойный момент. Француз отдал слабый и неточный пас, а бразилец растерялся и не пошёл на мяч. По мнению Карло Анчелотти, они не показали своего уровня.

Зато мастер-класс устроили в игре последнего тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (2:1). Оба забили. «Молнии» — далеко не подарок, часто у «сливочных» возникают с ними проблемы. Несмотря на отвлечённость на Лигу чемпионов, в этот раз три очка «галактикос» забрали. И опередили как раз «Атлетико» в турнирной таблице первенства.

«Матрасники» крайне досадно уступили «Хетафе» (1:2). Оба гола пропустили в самой концовке, сразу после удаления Анхеля Корреа. За оскорбление судьи нападающему грозит дисквалификация сроком до 12 матчей. Впрочем, для Диего Симеоне это не катастрофически важная потеря. Есть кем заменить.

Глубина состава у «Атлетико» лучшая за долгие годы. Лидеры, в частности Антуан Гризманн и Хулиан Альварес, пребывают в замечательном тонусе. Последний забил «Реалу» очень красивый гол, а также отметился двумя результативными действиями в первой полуфинальной встрече Кубка Короля с «Барселоной» (4:4).

Не стоит списывать команду Диего Симеоне со счетов. То, что она проиграла первый матч, ничего не значит. «Реал» лучше всех в лиге выступает в качестве домашней команды. А второе место по этому показателю занимает как раз «Атлетико». Преимущество переходит на его сторону.

В то же время нельзя сказать, что «матрасники» теперь фавориты. В Лиге чемпионов уже много лет хозяйничают именно «сливочные». Благодаря характеру и менталитету выигрывают один кубок за другим. Заключить пари на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.90. 6 из 10 последних мадридских дерби закончились именно так.

У соперников сильный крен в сторону атаки. Мало надёжных защитников. Во многом из-за травм. Зато полно техничных и быстрых нападающих, которые способны из ничего создать голевой момент. Забитые мячи в первом матче получились на загляденье. Наверняка и в этот раз глаз нейтрального болельщика порадуют. И пусть победит сильнейший!

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.