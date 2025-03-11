«Арсенал» — ПСВ. Кто-нибудь скажет, зачем это нужно?

Отыграться с 1:7 практически невозможно. Тем более в гостях.

Пришло время снять все вопросы и разыграть оставшиеся путёвки в четвертьфинала главного футбольного евротурнира. В среду, 12 марта, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ 12 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа ПСВ оценивается в 8.00, а на ничейный исход можно поставить за 5.00.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ (12.03.2025)

Несмотря на серьёзные кадровые потери в линии атаки, выездной статус и активную борьбу на два фронта, «Арсенал» сумел обыграть ПСВ в первом матче со счётом 7:1. Пожалуй, здесь даже будет уместно поднять вопрос о целесообразности проведения ответной встречи. Отыграть шесть голов разницы на «Эмирейтс»? Флаг в руки!

Лондонский клуб не был лучшим из лучших в последнее время. Вылетел из Кубка лиги Англии, отдал дерби «Вест Хэму» (0:1) и потерял очки в играх с «Ноттингем Форест» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1). Однако Микель Артета показал, что умеет настраивать своих подопечных в нужное время.

Помимо впечатляющих 7:1 с ПСВ, не так давно была внушительная победа над «Манчестер Сити» со счётом 5:1. Тренерский штаб как-то умудряется нивелировать отсутствие Букайо Саки, Кая Хаверца и Габриэла Жезуса. Как минимум это даёт полное право претендовать на самые высокие места во всех турнирах.

Догнать «Ливерпуль» в чемпионате Англии на практике уже не представляется возможным, конечно. Отставание больше 10 очков, а мерсисайдцы даже не думают замедлять ход. Зато «канониры» уже точно не могут позволить себе остаться без Лиги чемпионов. Отрыв от пятой строчки составляет восемь очков. Не так уж много.

К слову, после ответной встречи с ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» ждёт дерби с «Челси» в английской Премьер-лиге. А «Челси» — один из конкурентов в борьбе за медали, замыкает топ-4 и отстаёт лишь на шесть очков. Вообще не исключено, что Артета после 7:1 с ПСВ в ответной встрече сэкономит силы.

Это наверняка повлечёт за собой перестановки в составе. ПСВ, в свою очередь, после такого унижения сделает всё, чтобы сохранить лицо. Вот только резервисты английского клуба тоже будут полны желания. Всё это может привести к обмену голами, но не более того, поскольку здесь исход уже предрешён.

Ставка: обе забьют за 2.00.