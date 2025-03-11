«Лилль» — «Боруссия». Финалиста Лиги чемпионов ждёт вылет

Пришло время снять все вопросы и разыграть оставшиеся путёвки в четвертьфинала главного футбольного евротурнира. В среду, 12 марта, на стадионе «Пьер Моруа» в округе Лилля (Франция) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд 12 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Лилля» в основное время предлагается с коэффициентом 2.75, в то время как победа дортмундской «Боруссии» по итогам 90 минут игры оценивается в 2.65. Разница в вероятности составляет около 1%. Выход хозяев в 1/4 финала любым способом оценён в 1.96, а выход гостей — в 1.90.

Если потребуются дополнительные таймы, сыграет коэффициент 3.50. Поставить на послематчевую серию пенальти можно за 6.20. Вместе с тем аналитики сомневаются, что ответный матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд (12.03.2025)

Эту встречу можно смело назвать самой интригующей во всей стадии Лиги чемпионов. Как минимум потому, что первая встреча соперников, которая проходила в Дортмунде (Германия), завершилась вничью со счётом 1:1. А больше такого не было ни у кого среди всех участников плей-офф. То есть здесь ещё ничего не ясно.

После первой встречи оппоненты успели провести по одному матчу на внутренней арене. И здесь первый плюсик в пользу хозяев. «Лилль» на своём поле обыграл аутсайдера чемпионата Франции «Монпелье» (1:0) и приблизился к зоне Лиги чемпионов. Футболисты и персонал сейчас наверняка в отличном настроении.

Чего не скажешь о дортмундской «Боруссии», которая в последнем туре чемпионата Германии на домашнем стадионе всухую уступила середняку «Аугсбургу» (0:1). Команда находится на 10-й строчке в турнирной таблице, всё больше отдаляется от еврокубковой зоны. Состояние не может быть полностью спокойное, а с нервами совладать может не каждый.

Ещё один плюсик в пользу французского клуба — стадион «Пьер Моруа». Это его сила. Во-первых, «доги» выиграли шесть из восьми предыдущих домашних матчей в чемпионате Франции при одной ничьей. Во-вторых, они победили в пяти из шести домашних встреч в Лиге чемпионов, начиная с третьего квалификационного раунда. Впечатляет!

А третий фактор, который сыграет против «Боруссии», — дорога. Дортмундцам придётся потратить время и силы, чтобы добраться во Францию из Германии. Где-то пожертвовать подготовкой и отдыхом. А при таких раскладах будет логично ждать победы «Лилля». В качестве ставки можно взять вариант с подстраховкой — Ф1 (0). Если будет ничья, произойдёт возврат.

Ставка: «Лилль» победит с форой (0) за 1.96.