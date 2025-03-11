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ЦСКА — Динамо, Кубок России, Путь РПЛ, прогноз и ставка на первый матч 12 марта 2025, где смотреть онлайн, какой счёт. трансляция

ЦСКА — «Динамо»: Николич нацелен на трофей, Личка грустит из-за травмы Тюкавина
Пётр Кондаков
Марко Николич
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Хитрый серб сэкономил силы в матче РПЛ.

После зимнего перерыва возвращается к игре Кубок России. В среду, 12 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России ЦСКА — «Динамо» 12 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в первом матче предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.60 (27%), а на ничью можно поставить за 3.20 (30%).

На проход в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния дают коэффициенты 2.08 на ЦСКА и 1.75 – на успех динамовцев.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча в Краснодаре вряд ли получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, на него можно поставить за 6.00.

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Динамо» (12.03.2025)

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И для тех, и для других сезон складывается непросто. ЦСКА находится в стадии перестройки, всю зиму Марко Николич потратил на переход на новую схему. По результатам пока неплохо — очень достойное выступление в игре с «Зенитом» (0:0) и победа над «Химками» (1:0).

Но проблем у серба много. В первую очередь впереди. Селекцию, по крайней мере в количественном плане, удачной не назвать. На подмогу Тамерлану Мусаеву был куплен бразилец Алеррандро, но он приехал к концу сборов и не в лучшей форме. Плюс адаптация. Так что пока рассуждать о его перспективах сложно. Опорник Родриго Вильягра и вовсе подписался в ЦСКА после закрытия трансферного окна, его пока что в команде нет. Владеют мячом армейцы много, однако креатива в действиях не хватает. Можно сказать, что «Химки» ЦСКА просто додавил. С другой стороны, «Динамо» точно не будет закрываться, да и в обороне у бело-голубых проблем хватает.

Важно сказать, что Николич делает ставку на Кубок России. В игре с «Химками» он провёл ротацию состава: не сыграли Мойзес и Милан Гаич, а Аббос Файзуллаев вышел на поле со скамейки запасных. Это логично — подняться в РПЛ даже в тройку сильнейших — крайне сложная задача. А вот трофей в виде Кубка был бы прекрасным показателем работы нового тренера в его первый сезон. Так что приоритет армейцев очевиден.

У «Динамо» зимой было точечное усиление в виде правого защитника из Парагвая Касереса и Данила Глебова в опорную зону. Приобретения хорошие и логичные, но, возможно, что всё это перечеркнула травма Константина Тюкавина. Лидер команды порвал крестообразную связку и выбыл на полгода. Заменить такую фигуру в атаке Марцелу Личке просто некем по качеству.

Как и ЦСКА, бело-голубые в двух турах после рестарта РПЛ набрали четыре очка. Не смогли обыграть «Ростов», выглядели блёкло, а затем разгромили махачкалинское «Динамо» (4:0). Внушительно, но клуб из Дагестана всё же лучше выступает в родных стенах. Помог быстрый гол — Ярослав Гладышев отличился уже на седьмой минуте. Махачкалинцам ничего не оставалось, как раскрываться, чем москвичи и воспользовались. В Кубке, да ещё и в двухматчевом противостоянии, таких подарков команде Лички никто не сделает.

Проблема ещё и в том, что чешский тренер не может сосредоточиться на Кубке. «Динамо» ведёт борьбу за призовую тройку в РПЛ, а ещё ходят слухи, что от попадания в эту самую тройку зависит будущее Лички в московском клубе. О ротации говорить не приходится.

Да, ЦСКА пока в стадии перестройки, но команда Марко Николича будет свежее, да и впереди получит больше шансов — «Динамо» не будет закрываться, как это делали «Химки». В то же время у динамовцев после травмы Тюкавина явно пострадала острота в атаке. Появление Данила Глебова добавит команде баланса, однако оборона по-прежнему остаётся проблемной зоной команды. Этим армейцы должны пользоваться — Кубок им важнее. Поставим на проход ЦСКА в следующий круг с коэффициентом 2.08. Им просто нужнее этот турнир.

Ставка: проход ЦСКА за 2.08.

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