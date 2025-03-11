«Ростов» — «Зенит». «Спартак» и расистский скандал перевесят Кубок России

Пока в Европе гремит Лига чемпионов, отечественные команды возобновляют розыгрыш Кубка России. В среду, 12 марта, в Ростове-на-Дону состоится первый матч 1/2 финала пути РПЛ турнира «Ростов» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Ростов» — «Зенит» 12 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Аналитики также прогнозируют, что первый матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Зенит» (12.03.2025)

Возможно, «Зениту» сейчас самую малость не до Кубка России. В турнирной таблице РПЛ никак не получается вернуть себе первую строчку, уж очень назойливые конкуренты. После 20-го тура лидирует «Краснодар», набрав 43 очка. У «Зенита» столько же, у «Спартака» — на три меньше. А там ещё московское «Динамо» разгоняется.

При этом вокруг петербургского клуба разгорелся скандал. По ходу матча с «Факелом» (2:0) в последнем туре РПЛ у Вендела и воронежских болельщиков возник конфликт на, как сообщается, расистской почве. Разумеется, все должны быть профессионалами, но подобная шумиха может сильно отвлекать от нормальной работы.

И это одно из преимуществ «Ростова», который тихонько привыкает к жизни без Валерия Карпина. Новый тренер пока действует по старым лекалам, и это работает. Ростовский клуб возобновил сезон домашней ничьей с московским «Динамо» (1:1), смотрелся очень здорово. Затем на выезде обыграл «Оренбург» (2:1).

Конечно, обольщаться не стоит. Во-первых, «Динамо» выступило невразумительно. Во-вторых, «Оренбург» — главный претендент на вылет в Первую лигу. И всё же пока ростовчане должны быть в хорошем состоянии. Наряду с преимуществом домашнего поля, это преимущество тоже нужно использовать. Тем более что «Зенит» сейчас не эталонный.

Разумеется, «Ростову» будет непросто. В первом круге чемпионата России он вообще проиграл «Зениту» всухую, со счётом 0:5. Однако теперь можно будет рассчитывать на достойное сопротивление. У «Зенита» впереди в РПЛ выезд к «Спартаку», к которому нужно готовиться уже сейчас. Красно-белые — реальный конкурент в борьбе за чемпионство.

А с учётом наличия ответного матча в Кубке России, который пройдёт в Санкт-Петербурге, результатом первого, в Ростове-на-Дону, вполне можно пренебречь. «Ростов» будет заряжен, а «Зениту» хватит и ничьей на первое время. Так что можно выбирать между голами в обе стороны и 1Х. Мы бы даже рискнули и поверили Ф1 (0). Здесь в случае ничьей вернутся средства.

Ставка: «Ростов» выиграет с форой (0) за 2.75.