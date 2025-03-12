Экспресс на Лигу чемпионов: «Реал» может и вылететь, а «Арсеналу» всё равно

Настало время определить последних четвертьфиналистов Лиги чемпионов. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на матчи ЛЧ, которые состоятся сегодня, 12 марта.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал»

Первый матч «сливочные» выиграли со счётом 2:1. Могли забить и третий, но Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор совместными усилиями загубили убойный момент. Француз отдал слабый и неточный пас, а бразилец растерялся и не пошёл на мяч. По мнению Карло Анчелотти, они не показали своего уровня.

Не стоит списывать команду Диего Симеоне со счетов. То, что она проиграла первый матч, ничего не значит. «Реал» лучше всех выступает дома. А второе место по этому показателю занимает как раз «Атлетико». Преимущество переходит на его сторону.

В то же время нельзя сказать, что «матрасники» теперь фавориты. В Лиге чемпионов уже много лет хозяйничают именно «сливочные». Благодаря характеру и менталитету выигрывают один кубок за другим. Заключить пари на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.90. 6 из 10 последних мадридских дерби закончились именно так.

Прогноз на матч «Арсенал» — ПСВ

Несмотря на серьёзные кадровые потери в линии атаки, выездной статус и активную борьбу на два фронта, «Арсенал» уничтожил ПСВ в первом матче со счётом 7:1. Пожалуй, здесь даже будет уместно поднять вопрос о целесообразности проведения ответной встречи. Отыграть шесть мячей на «Эмирейтс»? Флаг в руки!

После ответной встречи с ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» ждёт дерби с «Челси» в английской Премьер-лиге. А «Челси» — один из конкурентов в борьбе за медали, замыкает топ-4 и отстаёт лишь на шесть очков. Вообще, не исключено, что Артета после 7:1 с ПСВ в ответной встрече сэкономит силы.

Это наверняка повлечёт за собой перестановки в составе. ПСВ, в свою очередь, после такого унижения сделает всё, чтобы сохранить лицо. Вот только резервисты английского клуба тоже будут полны желания. Всё это может привести к обмену голами, но не более того, поскольку здесь исход уже предрешён.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Брюгге»

«Астон Вилла» проиграла всего лишь два матча в этом сезоне на своём поле — уступила «Арсеналу» (0:2) в АПЛ и потерпела очень обидное поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) в Кубке лиги. Очень по-хозяйски. Поддержка родных болельщиков вдохновляет бирмингемцев, это видно невооружённым глазом.

Команда испанского специалиста проиграла только один из восьми последних матчей во всех официальных турнирах — на выезде. Если в гостях «вилланы» победили «Брюгге» с разницей в два мяча, то дома тем более должны выиграть уверенно. Проверим П1 + ТБ 1.5 мяча с коэффициентом 1.90.

Унаи Эмери всегда хорошо настраивал подопечных на выступления в еврокубках. Четыре раза испанские клубы под руководством экс-тренера московского «Спартака» выигрывали Лигу Европы, да и в Лиге чемпионов неоднократно давали прикурить грандам. Посмотрим, как далеко бирмингемцы смогут зайти. Пока что всё даётся легко.

Прогноз на матч «Лилль» — «Боруссия» Д

После первой встречи команды успели провести по одному матчу на внутренней арене. И здесь первый плюсик в пользу хозяев. «Лилль» на своём поле обыграл аутсайдера чемпионата Франции «Монпелье» (1:0) и приблизился к зоне Лиги чемпионов. Футболисты и персонал сейчас наверняка в отличном настроении. Чего не скажешь о дортмундской «Боруссии», которая в последнем туре чемпионата Германии уступила середняку «Аугсбургу» (0:1).

Ещё один плюсик для французского клуба — стадион «Пьер Моруа». Это его сила. Во-первых, «доги» выиграли шесть из восьми предыдущих домашних матчей в чемпионате Франции при одной ничьей. Во-вторых, победили в пяти из шести домашних встреч в Лиге чемпионов, начиная с третьего квалификационного раунда. Впечатляет!

А третий фактор, который сыграет против «Боруссии», — дорога. Дортмундцам придётся потратить время и силы, чтобы добраться во Францию из Германии. Где-то пожертвовать подготовкой и отдыхом. А при таких раскладах будет логично ждать победу «Лилля». В качестве ставки можно взять вариант с подстраховкой — Ф1 (0). Если будет ничья, произойдёт возврат.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 12 марта

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Атлетико» — «Реал» за 1.90.

Ставка 2: обе забьют в матче «Арсенал» — ПСВ за 2.00.

Ставка 3: победа «Астон Виллы» в матче с «Брюгге» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

Ставка 4: «Лилль» победит «Боруссию» Д с форой (0) за 1.96.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.00 х 1.90 х 1.96 = 14.1.