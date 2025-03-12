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ЦСКА — Динамо М, прогнозы и ставки на матч 12 марта, где смотреть онлайн, трансляция, какой канал, прямой эфир, какой счёт

Экспресс на Кубок России: ЦСКА и Николич настроены серьёзно
Алексей Анисимов Пётр Кондаков
,
Экспресс на матчи Кубка России 12 марта
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А «Зениту» чуть-чуть не до этого.

Помимо Лиги чемпионов, есть и другие интересные футбольные турниры. А если вы обожаете РПЛ, то обратите внимание на Кубок России. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на матчи, которые пройдут сегодня, 12 марта.

Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» М

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И для тех, и для других сезон складывается непросто. ЦСКА находится в стадии перестройки, всю зиму Марко Николич потратил на переход на новую схему. У «Динамо» зимой было точечное усиление, но всё перечеркнула травма Константина Тюкавина, который из-за «крестов» выбыл надолго.

Проблема для Марцела Лички ещё и в том, что чешский тренер не может сосредоточиться на Кубке России. «Динамо» ведёт борьбу за призовую тройку в РПЛ, а ещё ходят слухи, что от попадания в эту самую тройку зависит будущее Лички в московском клубе. О ротации говорить не приходится.

Да, ЦСКА пока в стадии перестройки, но наверняка будет свежее. Да и впереди получит больше шансов — «Динамо» не будет закрываться, как это делали «Химки». При таких раскладах можно подумать не только о победе армейцев в первом матче, но и о проходе в следующий раунд.

Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит»

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возможно, «Зениту» сейчас самую малость не до Кубка России. В РПЛ утратили первую строчку, при этом вокруг петербургского клуба разгорелся скандал. По ходу матча с «Факелом» (2:0) в последнем туре РПЛ у Вендела и воронежских болельщиков возник конфликт на, как сообщается, расовой почве. Шумиха как минимум отвлекает.

«Ростов», в свою очередь, тихонько привыкает к жизни без Валерия Карпина. Разумеется, команде будет непросто. В первом круге чемпионата России ростовчане вообще проиграли «Зениту» всухую, со счётом 0:5. Однако теперь можно будет рассчитывать на достойное сопротивление. У «Зенита» впереди в РПЛ выезд к «Спартаку», к которому нужно готовиться уже сейчас. Красно-белые — реальный конкурент в борьбе за чемпионство.

А с учётом ответного матча в Кубке России, который пройдёт в Санкт-Петербурге, результатом первого вполне можно пренебречь. «Ростов» будет заряжен, а «Зениту» хватит и ничьей на первое время. Так что можно выбирать между голами в обе стороны и 1Х. Мы бы даже рискнули и поверили бы Ф1 (0).

Экспресс на матчи Кубка России 12 марта

Ставка 1: ЦСКА выиграет в первом матче с «Динамо» за 2.30.

Ставка 2: «Ростов» выиграет в первом матче с «Зенитом» с форой (0) за 2.75.

Общий коэффициент: 2.30 х 2.75 = 6.32.

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