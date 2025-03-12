«Челси» — «Копенгаген». Уверенно, на классе — в 1/4 финала

На «Стэмфорд Бридж» победить будет ещё легче, чем в Копенгагене.

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги конференций. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Копенгаген». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Челси» — «Копенгаген» 13 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.38, что составляет приблизительно 72% вероятности. Победа «Копенгагена» оценивается коэффициентом 8.40. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Челси» — «Копенгаген» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.86.

Прогноз на матч Лиги конференций «Челси» — «Копенгаген» (13.03.2025)

Первую встречу «Челси» выиграл со счётом 2:1, не приложив много усилий. Чтобы повысить надёжность обороны, тренер «Копенгагена» Якоб Неэструп использовал нестандартную схему игры — с пятью защитниками. Это совсем не помогло. Будь лондонцы малость активнее, наверняка забили бы больше.

Энцо Мареска дал возможность проявить себя молодым и редко получающим игровое время футболистам. Лидеров выпустил во втором тайме. Не зря экономил силы. Они пригодились в матче последнего тура АПЛ с «Лестером». Обыграв «лис» со счётом 1:0, «аристократы» вернулись в топ-4 первенства. Попробуют добыть путёвку в Лигу чемпионов.

«Синие» выиграли четыре из семи предыдущих встреч чемпионата Англии. Уступили сильным соперникам, все три поражения потерпели на выезде. На своём поле в этом сезоне «аристократы» проиграли всего лишь два раза, и ещё было зафиксировано четыре ничьих. Остальное — победы. На «Стэмфорд Бридж» чувствуют себя очень уверенно.

Нередко «Челси» подводит реализация. Что-то совсем затих лучший бомбардир команды Коул Палмер. Полузащитник не может забить девять матчей кряду во всех турнирах. Что ж, встреча с «Копенгагеном» в Лондоне — отличный шанс прервать голевую засуху.

«Челси» должен победить уверенно, даже если снова сыграет в экономном режиме. «Копенгаген» даст фору на стандартах, но в движении с мячом и без него лондонский клуб на голову сильнее. Заключить пари на П1 с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Между соперниками огромная разница в классе. В этот раз лондонцы должны больше прессинговать и активнее идти вперёд. А защитникам надо бы в этот раз повнимательнее выполнить свои прямые обязанности. На своём поле «аристократы» пропускают чуть ли не в два раза реже, чем на выезде.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.03.