«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар». Очередная сенсация от нидерландцев

Лондонцы, попрощайтесь с Лигой Европы. Домашние стены вас не спасут.

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне «Тоттенхэм» примет «АЗ Алкмар». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» 13 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 1.52, что составляет приблизительно 65% вероятности. Победа «АЗ Алкмар» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.73.

Прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» (13.03.2025)

Первый матч «АЗ Алкмар» выиграл со счётом 1:0. Сенсация? Безусловно! Но вполне предсказуемая. Почва для ответной встречи могла бы быть ещё благоприятнее, распорядись подопечные Мартена Мартенса лучше созданными моментами. Спокойно могли забить ещё гол-два.

«Тоттенхэм» ничего внятного не показал. Нанёс всего семь ударов, лишь один из которых пришёлся в створ. Сезон для «шпор» складывается очень плохо. Команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии и может опуститься ещё ниже.

Во встрече последнего тура АПЛ лондонцы не без везения на своём поле зацепились за ничью с «Борнмутом» (2:2). В позитив можно занести проявленные волевые качества. Отыгрались с 0:2, забив два мяча в концовке. Однако бо́льшую часть встречи соперник владел инициативой и имел ряд возможностей похоронить интригу.

Фишки Ангелоса Постекоглу не работают. Ничем не получается заинтересовать и мотивировать команду. Уже и большинство ведущих игроков оправилась от травм, и усилен состав зимой новичками, а толку никакого. «Шпоры» выиграли только 3 из 12 последних матчей чемпионата Англии. Кошмар.

На предыдущей стадии турнира «АЗ Алкмар» победил «Галатасарай». В двух матчах наклепал шесть мячей. Подопечные Мартена Мартенса берут не реализацией, а количеством создаваемых моментов. Один-два гола забивают исправно, а иногда и больше получается отгрузить.

Несмотря на то что ответная встреча пройдёт в Лондоне, в проход «АЗ Алкмар» в следующую стадию турнира верится больше. «Тоттенхэм» выступает менее организованно и в эмоциональном плане проигрывает. Нидерландцы на подъёме, воодушевлены. «Шпоры», наоборот, подавлены.

Ставка: «АЗ Алкмар» выйдет в 1/4 финала за 2.13.