«Фиорентина» — «Панатинаикос». Руй Витория и Юрий Лодыгин рано радуются

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги конференций. На стадионе «Артемио Франки» во Флоренции «Фиорентина» примет «Панатинаикос». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Панатинаикос» 13 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.62, что составляет приблизительно 61% вероятности. Победа «Панатинаикоса» оценивается коэффициентом 5.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Панатинаикос» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 2.00.

Прогноз на ответный матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Панатинаикос» (13.03.2025)

Первый матч разделился глобально на три отрезка. «Панатинаикос» начал резво, уже к 19-й минуте забил два мяча. Один из голов получился курьёзным. В совершенно безобидной ситуации напортачил Пьетро Терраччано. При попытке зафиксировать мяч отбил прямо перед собой.

Команда отреагировала на ошибку голкипера молниеносно: за следующие четыре минуты сравняла счёт. Отрезок «лилии» выдали мощный, но совсем не продолжительный. Под занавес первого тайма эмоции поутихли, инициатива перешла обратно к «Панатинаикосу». Греки довели дело до победы со счётом 3:2.

Пассивность «лилий» оправдана тем, что через три дня их ждал сложный выезд в Неаполь. После ответной игры снова сложный соперник — «Ювентус». Однако теперь «Фиорентине» будет помогать поддержка родных болельщиков. Солидное преимущество.

Чаще всего флорентийцы теряют очки на выезде. На своём поле проиграли только 3 из 14 матчей в Серии А. В начале прошлого месяца даже крупно победили лидирующий «Интер» (3:0). Как бы здорово ни смотрелся «Панатинаикос» в первой встрече, шансов выйти в 1/4 финала Лиги конференций у него практически нет. Уровень футбола в Италии гораздо выше, чем в Греции.

Ответная встреча будет проходить по совсем другому сценарию. Состав на игру тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино наверняка выберет менее экспериментальный. Вполне возможно, вместо Терраччано сыграет экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Он гораздо надёжнее.

Вряд ли в этот раз соперники устроят голевой пир. Высокая результативность не свойственна «лилиям». В среднем за встречу в Серии А они забивают 1,5 мяча, пропускают ещё реже — 1,1 мяча. В еврокубках возможно всё, но в этот раз фаворит очевиден.

Экс-тренер московского «Спартака» Руй Витория создал вызывающую симпатию команду, за игрой которой интересно смотреть. Однако так же, как и «Фиорентина», «Панатинаикос» весьма восприимчив к фактору своего поля. На выезде греки выиграли только 5 из 13 матчей в чемпионате.

Ставка: победа «Фиорентины» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.23.