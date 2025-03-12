«Атлетик» — «Рома». К просмотру рекомендуется!

Несмотря на более низкий статус, Лига Европы тоже может радовать яркими вывесками. Одной из таких легко назвать ответный матч 1/8 финала между «Атлетиком» из Бильбао и «Ромой», который пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Атлетик» Бильбао — «Рома» 13 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 1.93, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Ромы» оценивается в 4.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Аналитики также прогнозируют, что ответный матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Рома» (13.03.2025)

Конечно же, для «Атлетика» возвращение в родной Бильбао будет значительным преимуществом. Испанский клуб гораздо лучше себя чувствует на домашнем стадионе. За 14 домашних игр в нынешнем сезоне чемпионата Испании потерпел всего одно поражение при восьми победах, 27 забитых мячах и девяти пропущенных.

В целом цифры и так внушительные, но до кучи можно сказать, что он выиграл все домашние встречи на общем этапе Лиги Европы в этом сезоне. То есть любому на «Сан-Мамес Баррия» приходится несладко. Однако это совсем не значит, что хозяева в предстоящем ответном матче будут фаворитами.

«Рома» расцвела под руководством Клаудио Раньери. Во-первых, она потерпела всего два поражения за три месяца. А это 19 встреч в разных турнирах и с разными соперниками! Во-вторых, прямо сейчас идёт на серии из шести побед с общим счётом 13:4. В-третьих, выбила в стыках крепкий «Порту» (1:1 и 3:2).

В первом матче с «Атлетиком» (2:1) римляне одержали победу благодаря голу Эльдора Шомуродова на 90+3-й минуте. Гораздо логичнее смотрелась бы ничья, но важнее здесь, что забили обе команды. На этот раз тоже логично ждать голы в обе стороны. Такое было ещё и в 1-м туре общего этапа, когда встреча завершилась со счётом 1:1.

Теперь испанскому клубу придётся активно идти вперёд, потому что без забитого мяча не попасть даже в дополнительное время. Это подразумевает более открытую игру, чем при равном счёте. При этом хозяевам надо обойтись без двух ключевых защитников: один – в лазарете, другой отбывает дисквалификацию. А итальянская команда очень опасна сейчас.

Ставка: обе забьют за 1.90.