«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Аморим выбьет Захаряна

Не одной Лигой чемпионов богаты! В четверг, 13 марта, на стадионе «Олд Траффорд» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 13 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа «Реала Сосьедад» оценивается в 5.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.40.

Аналитики также прогнозируют, что ответная встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» (13.03.2025)

Сегодняшний «Манчестер Юнайтед» и слово «стабильность» настолько же уместно использовать в одном предложении, насколько уместно дарить Хосепу Гвардиоле расчёску. Манчестерский клуб может совершить какой-нибудь подвиг, в меньшинстве обыграв «Ипсвич Таун» (3:2) или забрав очки у мощного «Арсенала» (1:1), но тут же вылететь из Кубка Англии от «Фулхэма» — 1:1 (3:4 пен.).

Однако в нынешнем сезоне Лиги Европы манкунианцы практически безупречны. Во-первых, пока не потерпели ни одного поражения. Во-вторых, выиграли пять из восьми туров на общем этапе и напрямую вышли в 1/8 финала. В-третьих, избежали поражения в гостях у «Реала Сосьедад» (1:1) в первом матче стадии. При этом смотрелись бодро и даже открыли счёт.

Шутки шутками, а у «красных дьяволов» получается регулярно забивать в последнее время. Хотя бы раз, но в каждой из пяти прошлых встреч в разных турнирах и разным соперникам они забивали. Есть большая вероятность, что смогут отличиться и в предстоящем ответном матче с «Реалом Сосьедад». Тем более что уже делали это однажды.

Испанский клуб всё чаще разочаровывает. С одной стороны, забрался так высоко в еврокубках. С другой — в чемпионате Испании всё дальше от еврокубковой зоны. Виной тому — участившиеся поражения. За последний месяц, а это семь матчей в разных турнирах, случились всего две победы и целых четыре поражения всухую. Ехать с такими достижениями на «Олд Траффорд» очень «весело».

Кончено, команда Арсена Захаряна наверняка соберётся на ответную встречу. Тем более что счёт равный, и вся борьба — впереди. Однако реальность такова, что на последнем отрезке «МЮ» выглядит чуть лучше. Забивает чаще, дома не так уж плох. На победу в основное время, конечно, может не хватить, но должен как минимум не проиграть. А также не стоит ждать голевого парада.

Оборона у «Реала Сосьедад», в принципе, работает исправно. Есть небольшие вопросы к атакующим футболистам по реализации моментов, но защитники часто страхуют. Да и в предстоящей встрече распыляться шатким равновесием вряд ли кто-то захочет. Матч вполне может получиться выверенным и аккуратным. 1Х через тотал меньше 2.5 мяча смотрится здорово.

Ставка: «МЮ» не проиграет «Сосьедаду» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.