Экспресс на Лигу Европы: «Атлетик» и «Рома» рубятся, клуб Захаряна едет домой

С Лигой чемпионов разобрались, пришло время разобраться со вторым по статусу евротурниром. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на матчи Лиги Европы, которые пройдут сегодня, 13 марта.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Рома»

Конечно же, для «Атлетико» возвращение в родной Бильбао будет значительным преимуществом. Испанский клуб гораздо лучше себя чувствует на домашнем стадионе. За 14 домашних игр в нынешнем сезоне чемпионата Испании потерпел всего одно поражение при восьми победах, 27 забитых мячах и девяти пропущенных.

Однако это совсем не значит, что хозяева в предстоящем ответном матче будут фаворитами. «Рома» расцвела под руководством Клаудио Раньери. Во-первых, она потерпела всего два поражения за три месяца. А это 19 матчей в разных турнирах и с разными соперниками! Во-вторых, прямо сейчас идёт на серии из шести побед с общим счётом 13:4. В-третьих, выбила в стыках крепкий «Порту» (1:1 и 3:2).

В первом матче с «Атлетиком» римляне одержали победу — 2:1. Теперь испанскому клубу придётся активно идти вперёд, потому что без забитого мяча не попасть даже в дополнительное время. Это подразумевает более открытую, чем при равном счёте, игру. При этом хозяевам придётся обойтись без двух ключевых защитников: один — в лазарете, другой — отбывает дисквалификацию. А итальянская команда очень опасна сейчас.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»

В нынешнем сезоне Лиги Европы манкунианцы практические безупречны. Во-первых, пока не потерпели ни одного поражения. Во-вторых, выиграли пять из восьми матчей на общем этапе и напрямую вышли в 1/8 финала. В-третьих, избежали поражения в гостях у «Реала Сосьедад» (1:1) в первой встрече. При этом смотрелись бодро и даже открыли счёт.

Шутки шутками, а у «красных дьяволов» получается регулярно забивать в последнее время. Хотя бы раз, но в каждом из пяти предыдущих матчей в разных турнирах и разным соперникам они забивали. Есть большая вероятность, что смогут отличиться и в предстоящей ответной встрече с «Реалом Сосьедад». Тем более что уже делали это однажды.

Испанский клуб всё чаще разочаровывает. С одной стороны, забрался так высоко в еврокубках. С другой стороны, в чемпионате Испании всё дальше от еврокубковой зоны. Виной тому — участившиеся поражения. Конечно, команда Арсена Захаряна наверняка соберётся на ответную встречу. Тем более что счёт равный, и вся борьба — впереди. Однако реальность такова, что на последнем отрезке «МЮ» выглядит чуть лучше. Берём 1Х через ТМ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»

Фишки Ангелоса Постекоглу не работают. Ничем не получается заинтересовать и мотивировать команду. Уже и большинство ведущих игроков оправилось от травм, и усилен состав зимой новичками, а толку никакого. «Шпоры» выиграли только 3 из 12 последних матчей чемпионата Англии. Кошмар.

На предыдущей стадии турнира «АЗ Алкмар» победил «Галатасарай». В двух матчах наклепал шесть мячей. Подопечные Мартена Мартенса берут не реализацией, а количеством создаваемых моментов. Один-два гола забивают исправно, а иногда и больше получается отгрузить.

Несмотря на то что ответная встреча пройдёт в Лондоне, в проход «АЗ Алкмар» в следующую стадию турнира верится больше. «Тоттенхэм» выступает менее организованно и в эмоциональном плане проигрывает. Нидерландцы на подъёме, воодушевлены. «Шпоры», наоборот, подавлены.

Экспресс на матчи Лиги Европы 13 марта

Ставка 1: обе забьют в матче «Атлетик» — «Рома» за 1.90.

Ставка 2: «МЮ» не проиграет «Реалу Сосьедад» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Ставка 3: «АЗ Алкмар» выйдет в 1/4 финала за 2.13.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.00 х 2.13 = 8.04.