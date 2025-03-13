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Челси — Копенгаген, прогнозы и ставки на матч 13 марта, где смотреть, онлайн-трансляция, во сколько, экспресс на футбол сегодня

Экспресс на Лигу конференций с коэффициентом 4.52: «Челси» мчит за трофеем
Михаил Коробов
Экспресс на матчи Лиги конференций 13 марта
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А у Витории и Лодыгина будут проблемы.

С Лигой чемпионов разобрались, пришла очередь третьего по статусу евротурнира. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на главные матчи Лиги конференций, которые пройдут сегодня, 13 марта.

Прогноз на матч «Челси» — «Копенгаген»

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Синие» выиграли четыре из семи предыдущих встреч чемпионата Англии. Уступили сильным соперникам, все три поражения потерпели на выезде. На своём поле в этом сезоне «аристократы» проиграли всего лишь два раза, и ещё было зафиксировано четыре ничьих. Остальное — победы. На «Стэмфорд Бридж» чувствуют себя очень уверенно.

«Челси» должен победить уверенно, даже если снова, как и в первом матче, сыграет в экономном режиме. «Копенгаген» даст фору на стандартах, но в движении с мячом и без него лондонский клуб на голову сильнее. Заключить пари на П1 с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

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Между соперниками огромная разница в классе. В этот раз лондонцы должны больше прессинговать и активнее идти вперёд. А защитникам надо бы в этот раз повнимательнее выполнить свои прямые обязанности. На своём поле «аристократы» пропускают чуть ли не в два раза реже, чем на выезде.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Панатинаикос»

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чаще всего флорентийцы теряют очки на выезде. На своём поле проиграли только 3 из 14 матчей в Серии А. В начале прошлого месяца даже крупно победили лидирующий «Интер» (3:0). Как бы здорово ни смотрелся «Панатинаикос» в первой встрече, шансов выйти в 1/4 финала Лиги конференций у него практически нет. Уровень футбола в Италии гораздо выше, чем в Греции.

Ответная встреча будет проходить по совсем другому сценарию. Состав на игру тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино наверняка выберет менее экспериментальный. Вполне возможно, вместо Терраччано сыграет экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Он гораздо надёжнее.

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Вряд ли в этот раз соперники устроят голевой пир. Высокая результативность не свойственна «лилиям». В среднем за встречу в Серии А они забивают 1,5 мяча, пропускают ещё реже — 1,1 мяча. В еврокубках возможно всё, но в этот раз фаворит очевиден.

Экспресс на матчи Лиги конференций 13 марта

Ставка 1: победа «Челси» в матче с «Копенгагеном» с форой (-1.5) за 2.03.

Ставка 2: победа «Фиорентины» в матче с «Панатинаикосом» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.23.

Общий коэффициент: 2.03 х 2.23 = 4.52.

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