«Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Овечкин сломал счётчик крутости

Оформил хет-трик из голевых передач, когда до рекорда Гретцки восемь шайб. Феномен!

14 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе. Первое вбрасывание запланировано на 5:30 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 14 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Лос-Анджелеса» в основное время предлагается с таким же коэффициентом, что и на победу «Вашингтона» — 2.50. Поставить на ничью можно за 3.90 (приблизительно 25%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.75, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.42. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.80.

Прогноз на матч НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз» (14.03.2025)

В текущем сезоне соперники встречались только один раз. «Вашингтон» уверенно выиграл со счётом 3:1. «Столичные» проводят превосходный сезон. Возглавляют сводную таблицу НХЛ, обыгрывают всех без разбора, забивают чаще всех в лиге (в среднем за игру 3,6 гола).

На днях команда Спенсера Карбери на выезде победила «Анахайм» (7:4). Таким образом, продлила свою беспроигрышную серию до пяти встреч. Главными героями матча стали Алексей Протас, оформивший первый хет-трик в карьере, и Александр Овечкин, записавший на свой счёт три голевые передачи.

Капитану «столичных» осталось забросить восемь шайб для того, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки. Несмотря на великую погоню, в первую очередь россиянин думает об одноклубниках. В случае с последним голом он вполне мог попробовать бросить сам в пустые ворота, но без раздумий отдал пас Протасу на хет-трик. Сильный поступок, вдохновляющий.

Хотя в раздевалке и без того царит отменная атмосфера. «Вашингтон» показывает очень красивый, динамичный хоккей, создаёт очень много моментов. Практически в каждом матче Овечкин набирает очки. Не смог отметиться результативными действиями только в 4 из 15 предыдущих матчей. За этот период забросил 11 шайб и отдал восемь результативных передач. И всё это в 39 лет!

Интересно, сможет ли «Лос-Анджелес» остановить вышедшего на пик формы Александра Овечкина? Результаты на своём льду у «Кингз» внушительные: проиграли всего-навсего 7 из 28 матчей. Причём в основное время потерпели всего три поражения.

С другой стороны, и «Вашингтон» прекрасно чувствует себя в гостях: проиграл лишь 9 из 31 встречи на выезде. 18 побед одержал по итогам 60 минут. Очень интересная встреча, от которой болельщики вправе ждать большого количества голов. Взять тотал больше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.90.

У «Лос-Анджелеса» дела с результативностью обстоят не так хорошо, как у «Вашингтона», но всё равно достойно. Дома в среднем за встречу команда забивает 3,3 гола. В двух предыдущих встречах «Кингз» победили «Вегас» (6:5) и «Айлендерс» (4:1). В обеих играх набрал очки Владислав Гавриков. Российский защитник и прямые обязанности выполняет хорошо, и нападающим успевает помогать.

В трёх из пяти последних очных встреч соперники на двоих забросили больше пяти шайб. Скорее всего, и в этот раз выполнят норму. У обеих команд на последнем отрезке сезона идёт игра, много заброшенных шайб, отличные результаты. Разве что фаворита здесь выявить проблематично.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.