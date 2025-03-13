«Лас-Пальмас» — «Алавес». Борьба за выживание — это искусство

И футбол у гостей гораздо интереснее, чем у грубых хозяев.

14 марта в матче 28-го тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» примет «Алавес». Встреча пройдёт на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Алавес» 14 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Алавеса» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет приблизительно 37% вероятности. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 3.00, вероятность чуть ниже. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Лас-Пальмас» — «Алавес» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Алавес» (14.03.2025)

В 2025 году «Лас-Пальмас» не одержал ещё ни одной победы. Проиграл семь из девяти последних матчей чемпионата Испании и опустился на предпоследнее место в турнирной таблице первенства. А ещё вылетел из Кубка Испании, разгромно уступив середняку Сегунды «Эльче» (0:4).

«Лас-Пальмас» держится принципа: не можешь играть красиво — играй грубо. В матче предыдущего тура Примеры с «Бетисом» (0:1) подопечные Диего Мартинеса насобирали восемь жёлтых карточек, две из которых трансформировались в красные. Банальная нехватка мастерства и техники.

Нынешнему «Лас-Пальмасу» самое место в зоне вылета. Про «Алавес» того же не скажешь, однако он набрал лишь на два очка больше и расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего 15-е место «Эспаньола» составляет два очка.

«Славным» жутко не везёт. Показывают красивый динамичный футбол, практически в каждом матче создают много моментов, но мяч упрямо не хочет идти в ворота. «Алавес» выиграл только 2 из 13 предыдущих матчей чемпионата Испании. С другой стороны, и поражений за этот период только четыре.

«Алавес» — здорово организованная команда. Во встрече предыдущего тура чемпионата Испании был побеждён «Вильярреал» (1:0). Интересно, что доигрывали хозяева вдевятером. Несмотря на удаления, сдержали натиск борющегося за путёвку в Лигу чемпионов соперника. Такое не всем под силу.

Важная победа на характере снабдит «Алавес» мощным зарядом эмоций, даст дополнительную энергию. Это должно помочь обыграть прямого конкурента и улучшить позиции в борьбе за выживание. Проверим П2. Гости демонстрируют более интересный и качественный футбол. Лучше цепляются за очки.

Ставка: победа «Алавеса» за 2.65.