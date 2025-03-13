«Дженоа» — «Лечче». Скромные приключения Малиновского и Виейра

Лига чемпионов позади, готовимся к выходным. В пятницу, 14 марта, на стадионе «Луиджи Феррарис» в городе Генуя состоится матч «Дженоа» — «Лечче», который откроет программу 29-го тура чемпионата Италии. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Дженоа» — «Лечче» 14 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Дженоа» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Лечче» оценивается в 4.60, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.00.

Аналитики также прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.27. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Лечче» (14.03.2025)

Букмекеры практически не ждут голов в предстоящем матче. И это совершенно логично. Ждали бы вы, если бы узнали, что в этом сезоне команды в среднем забивают менее одного мяча за игру? Скорее всего, нет. За 28 туров «Дженоа» отличился 26 раз, а «Лечче» — 20. Хотя обе команды располагаются вне зоны вылета, данный показатель у них на уровне аутсайдеров.

При этом «Лечче» забил только в одном из пяти последних матчей. А именно с «Миланом», когда потерпел поражение со счётом 2:3. В Геную клуб отправляется в качестве андердога. Совершенно естественно. Мало того, что он проиграл в трёх предыдущих турах чемпионата Италии, так ещё и соперник находится в более приличном состоянии.

У «Дженоа», разумеется, есть ряд своих проблем. Однако на отрезке из пяти предыдущих туров пришлось мириться всего с одним поражением — в матче с миланским «Интером» (0:1), который, между прочим, лидирует в Серии А. Да и поражение это случилось на выезде, а дома команда чувствует себя сейчас гораздо лучше: выиграла три из четырёх встреч.

Кроме того, Патрик Виейра, возглавляющий генуэзский коллектив, может рассчитывать на Фабио Миретти и Руслана Малиновского. Первый — лидер клуба по обводкам, созданным моментам и ударам по воротам. Второй — специалист по дальним ударам. Оба могут очень помочь в борьбе с оборонительными редутами «Лечче».

На таком фоне логично ждать победу «Дженоа». А если и этого мало, то взгляните на историю противостояний. «Лечче» проиграл четыре последних выездных матча с «Дженоа». При этом, разумеется, много забитых мячей не предвидится. Что-то вроде 1:0, 2:0 или максимум 2:1 в пользу принимающей стороны здесь можно будет увидеть. Ставка — соответствующая.

Ставка: «Дженоа» победит «Лечче» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.