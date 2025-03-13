«Ницца» — «Осер». В Лиге 1 серебро на вес золота

14 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Франции, в котором «Ницца» примет «Осер». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Абделатиф Херраджи.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Ницца» — «Осер» 14 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ниццы» предлагается с коэффициентом 1.60, что составляет приблизительно 62% вероятности. Победа «Осера» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Ницца» — «Осер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Ницца» — «Осер» (14.03.2025)

По обыкновению, во Франции наиболее ожесточённая борьба идёт за серебряные медали. «ПСЖ» ушёл далеко в отрыв, и бог с ним. «Ницца» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от занимающего второе место «Марселя» составляет три очка, а отрыв от идущего следом «Монако» — два очка.

«Орлята» проиграли только пять матчей в текущем розыгрыше Лиги 1. Четыре раза уступили клубам из топ-6 первенства. Выбивается из логики только поражение от «Осера» (1:2). Вполне справедливое. Бургундцы выступили содержательнее. Может быть, и в этот раз порадуют сенсацией? Вряд ли.

«Осер» выиграл только 2 из 13 предыдущих встреч чемпионата Франции. Бо́льшую часть очков набрал на своём поле. Дома даже умудрился отнять очки у «ПСЖ» (0:0) и разгромить «Марсель» (3:0). Неудивительно, что в первом круге победил «Ниццу». Очень помогла поддержка родных трибун.

В гостях «Осер» значительно скромнее: выиграл только 2 из 12 выездных матчей чемпионата Франции и столько же раз сыграл вничью. «Ницца» на своём поле всего лишь четыре раза в первенстве потеряла очки (одно поражение и три ничьих). Поставить на лобовую победу «орлят» можно за 1.60.

А можно добавить к этому тотал меньше 3.5 мяча и получить коэффициент 2.55. Много забитых мячей ждать не стоит. «Ницца» отлично вписалась бы в итальянскую Серию А. Там мастерство защитников и компактность обороны ценятся превыше всего. И у «орлят» приличный крен в оборону.

«Ницца» редко пропускает, особенно на своём поле (в среднем 0,9 мяча за игру в чемпионате), но и забивает нечасто. Да и история очных встреч на стороне не слишком высокой результативности. Лишь в одной-единственной из 10 предыдущих соперники на двоих забили больше трёх голов. И было то не в Лиге 1, а в Кубке лиги Франции.

Ставка: победа «Ниццы» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.