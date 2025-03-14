Экспресс на футбол с коэффициентом 16.8: готовимся к ярким выходным

Три прогноза на матчи Ла Лиги, Серии А и Лиги 1.

Еврокубки позади, сегодня возвращаемся на внутреннюю арену. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на главные футбольные матчи, которые пройдут в пятницу, 14 марта.

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Алавес»

В 2025 году «Лас-Пальмас» не одержал ещё ни одной победы. Проиграл семь из девяти последних матчей в чемпионате Испании и опустился на предпоследнее место в турнирной таблице. Нынешнему «Лас-Пальмасу» самое место в зоне вылета. Про «Алавес» того же не скажешь.

«Алавес» — здорово организованная команда. Во встрече предыдущего тура чемпионата Испании был побеждён «Вильярреал» (1:0). Интересно, что доигрывали хозяева вдевятером. Несмотря на удаления, сдержали натиск борющегося за путёвку в Лигу чемпионов соперника. Такое не всем под силу.

Важная победа на характере снабдит «Алавес» мощным зарядом эмоций, даст дополнительную энергию. Это должно помочь обыграть прямого конкурента и улучшить позиции в борьбе за выживание. Проверим П2. Гости демонстрируют более интересный и качественный футбол. Лучше цепляются за очки.

Прогноз на матч «Дженоа» — «Лечче»

Букмекеры практически не ждут голов в предстоящем матче. И это совершенно логично. Ждали бы вы, если бы узнали, что в этом сезоне команды в среднем забивают менее одного мяча за игру? Скорее всего, нет. За 28 туров «Дженоа» отличился 26 раз, а «Лечче» — 20. Хотя обе команды располагаются вне зоны вылета, данный показатель у них на уровне аутсайдеров.

При этом «Лечче» забил только в одном из пяти последних матчей. У «Дженоа», разумеется, есть ряд своих проблем. Однако на отрезке из пяти предыдущих туров пришлось мириться всего с одним поражением. Да и поражение это случилось на выезде, а дома команда чувствует себя сейчас гораздо лучше: выиграла три из четырёх встреч.

Кроме того, Патрик Виейра, возглавляющий генуэзский коллектив, может рассчитывать на Фабио Миретти и Руслана Малиновского. Первый — лидер клуба по обводкам, созданным моментам и ударам по воротам. Второй — специалист по дальним ударам. Оба могут очень помочь в борьбе с оборонительными редутами «Лечче». На таком фоне логично ждать победу «Дженоа».

Прогноз на матч «Ницца» — «Осер»

В гостях «Осер» значительно скромнее: выиграл только 2 из 12 выездных матчей чемпионата Франции и столько же раз сыграл вничью. «Ницца» на своём поле всего лишь четыре раза в первенстве потеряла очки (одно поражение и три ничьих). Поставить на лобовую победу «орлят» можно за 1.60.

А можно добавить к этому тотал меньше 3.5 мяча и получить коэффициент 2.55. Много забитых мячей ждать не стоит. «Ницца» отлично вписалась бы в итальянскую Серию А. Там мастерство защитников и компактность обороны ценятся превыше всего. И у «орлят» приличный крен в оборону.

«Ницца» редко пропускает, особенно на своём поле (в среднем 0,9 мяча за игру в чемпионате), но и забивает нечасто. Да и история очных встреч на стороне не слишком высокой результативности. Лишь в одной-единственной из 10 предыдущих соперники на двоих забили больше трёх голов. И было то не в Лиге 1, а в Кубке лиги Франции.

Экспресс на футбол 14 марта

Ставка 1: победа «Алавеса» в матче с «Лас-Пальмасом» за 2.65.

Ставка 2: «Дженоа» победит «Лечче» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.

Ставка 3: победа «Ниццы» в матче с «Осером» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

Общий коэффициент: 2.65 х 2.50 х 2.55 = 16.8.