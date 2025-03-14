«Оренбург» — «Факел». Воронежцы лишат Слишковича надежды

15 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет «Факел». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 12:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Оренбург» — «Факел» 15 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Оренбург» — «Факел» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата России «Оренбург» — «Факел» (15.03.2025)

После возобновления сезона «Оренбург» лучше не стал, злоключения продолжаются. Уступив во встрече предыдущего тура чемпионата России «Ростову» (1:2), команда продлила свою безвыигрышную серию в первенстве до 19 матчей. Кроме того, поражение стало восьмым подряд.

Поддержка родных болельщиков и старания здорово проявившего себя в качестве тренера «Спартака» Владимира Слишковича бесполезны. Уровень отчаяния поднимается. Поражение от «Факела» может окончательно убить надежду оренбуржцев на сохранение прописки в РПЛ.

«Огнеопасные» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от «Оренбурга» составляет шесть очков, а вот отставание от махачкалинского «Динамо» и «Ахмата» — четыре и три очка соответственно. Рабочее положение. Можно и нужно бороться за выживание.

После возвращения на тренерский мостик Дмитрий Пятибратов достиг внушительного прогресса в организации игры «Факела». В последних трёх турах РПЛ воронежцы уступили, но до этого был отличный отрезок: одна победа и шесть ничьих при одном поражении.

Большое количество ничейных результатов обусловлено крайне низкой результативностью. Клубу точно не помешало бы приобрести парочку обладающих хорошим видением поля полузащитников и искусных в реализации моментов нападающих. Меньше «Факела» в лиге не забивает ни одна команда.

Компенсируется нехватка огневой мощи хорошо структурированной игрой в обороне. Пропускают воронежцы гораздо реже «Оренбурга» (в среднем 1,4 мяча за матч против 1,8). С турнирной точки зрения встреча крайне важна. «Огнеопасные» должны сыграть в защите предельно внимательно. Вероятнее всего, либо победят с минимальной разницей в счёте, либо будет ничья.

Ставка: «Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.