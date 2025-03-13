Эра Ферстаппена закончена? Норрис готов стать чемпионом. Чего ждать от сезона Формулы-1

14 марта стартует сезон-2025 в Формуле-1. В этот день состоится первая тренировка Гран-при Австралии в Мельбурне. Впереди длинный, изнуряющий год, в котором нет явного фаворита. Тем не менее исторически букмекеры редко ошибаются в определении чемпиона. Угадают ли на этот раз?

Ферстаппен — всё?

Макс Ферстаппен выиграл четыре последних чемпионата Формулы-1. Однако сейчас не он подходит к сезону в ранге главного фаворита. Букмекеры отдают предпочтение пилоту «Макларена» Ландо Норрису. Поставить на его чемпионство можно с коэффициентом 2.75, это примерно 36% вероятности.

«Макларен» выиграл Кубок конструкторов в прошлом сезоне, а сейчас готов сделать рывок и в личном зачёте. Через год нас ждёт существенное изменение болидов, поэтому здесь играют ва-банк сейчас, когда у них лучшая (судя по результатам тестов) машина. Да, тот же Норрис жаловался на неровное поведение болида, однако даже при этих проблемах «Макларен» выглядел пусть не на голову, но быстрее других. Если надёжность будет на уровне, британец точно окажется в числе главных претендентов на титул.

Но не стоит сбрасывать со счетов и Ферстаппена, на которого дают коэффициент 4.00 (около 25%). В «Ред Булл» активно работали над решением проблемы дисбаланса болида и утверждают, что добились успеха. Если взглянуть на тесты, то Лиам Лоусон на них был вполне в темпе «Феррари» и «Мерседеса». «Макларен» – немного впереди, но и Ферстаппен будет побыстрее Лоусона, а машина явно имеет потенциал для доработки. Так что никто не собирается сдавать чемпионство.

Макс Ферстаппен Фото: Getty Images

Дальше у букмекеров идут два пилота «Феррари» — Шарль Леклер (коэффициент 5.50) и Льюис Хэмилтон (6.50). На монегаска коэффициент чуть ниже по понятным причинам — он давно в команде, ему не нужно адаптироваться. Пока в итальянском коллективе идёт процесс притирки и к новой машине, и к новому гонщику, полному амбиций. Тесты прошли не без проблем. «Феррари» на бумаге кажется чуть позади своих соперников, но работа в Маранелло ведётся чуть ли не круглые сутки. Потенциал у команды в этом сезоне точно есть, вопрос только в том, насколько он глубок.

На Оскара Пиастри можно поставить за 9.00. Да, у австралийца лучшая машина, опыт и уже две победы, однако на фоне Ландо Норриса его не воспринимают. Возможно, что зря?

Наконец, замыкает число явных претендентов на победу в чемпионате Джордж Расселл. Из «Мерседеса» ушёл Льюис Хэмилтон, что позволит Джорджу вздохнуть полной грудью. Хотя бы потому, что теперь фокус команды будет направлен на него. Подход к пилотированию с Льюисом у них разный, теперь внимание к Расселлу будет куда больше, можно ждать улучшений. Зимой команда много и упорно работала над проблемой с зависимостью от перепадов температур. На тестах всё было неплохо, но насколько решены проблемы — покажет сезон.

Шансы остальных пилотов существенно ниже. Выделить здесь можно коэффициент 100.00, которым оценили обоих гонщиков «Уильямса» — Алекса Албона и Карлоса Сайнса. Британская команда впечатлила на тестах, что нашло отражение в котировках. Сейчас Алекса и Карлоса котируют на уровне Фернандо Алонсо. Можно сказать, что букмекеры ждут от «Уильямса» борьбу за подиумы в ряде этапов.

Кубок конструкторов — «Макларен» или «Феррари»?

В командном зачёте аналитики, как и в прошлом году, ждут противостояния «Макларена» и «Феррари». В сезоне-2024 эти команды разделило 14 очков. Сейчас противостояние тоже ожидается жарким. На оранжевую команду дают коэффициент 2.00, на итальянцев — 2.25. У «Феррари» более опытный пилотский состав, у «Макларена» — лучшая машина и два талантливых гонщика. Предсказать победителя здесь трудно.

Шансы «Ред Булла» оценили в 6.00. Для команды Хельмута Марко приоритет — личный зачёт, то есть чемпионство Макса Ферстаппена. Сможет ли Лиам Лоусон поддерживать темп, чтобы дать команде шансы бороться за титул — пока неясно.

Похожая ситуация и в «Мерседесе», на который можно поставить за 15.00. В компетенции Джорджа Расселла сомнений нет, а вот Андреа Кими Антонелли — дебютант Формулы-1, так что его реальный потенциал можно будет оценить только по прошествии нескольких уикендов.