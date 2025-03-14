«Локомотив» — «Динамо» Москва. Батраков сделает Личке ещё больнее

Бело-голубые накануне проиграли в Кубке России, но в РПЛ тоже не справятся.

Как быстро летит время! Казалось бы, Российская Премьер-Лига только вернулась, а уже два тура позади. На эти выходные запланирована программа следующего. В субботу, 15 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва. Стартовый свисток московского дерби запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва 15 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно составляет 42% вероятности. Победа московского «Динамо» оценивается в 3.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.80.

Аналитики также прогнозируют, что московское дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» Москва (15.03.2025)

Московский «Локомотив» на неделе гостил у махачкалинского «Динамо» и одержал победу со счётом 2:1. Благодаря чему вышел в первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России. И прервал безвыигрышную серию, которая тянулась аж с ноября прошлого года. Речь идёт, разумеется, об официальных встречах. Зимние сборы команда провела относительно ударно.

Примечательно, что из Пути РПЛ в Кубке России железнодорожников по сумме двух матчей выбило именно столичное «Динамо» — 2:1 и 0:1 (3:4 пен.). То есть настрой на предстоящее дерби, которое до кучи пройдёт на родной «РЖД Арене», у хозяев будет особенный. Против махачкалинцев себя проявил Сергей Пиняев, но результативных действий также ждут и от Алексея Батракова.

Атакующий полузащитник является главным бомбардиром «Локомотива». Более того, в нынешнем розыгрыше чемпионата России он участвует в гонке бомбардиров с 11 голами. Правда, ушедшего в отрыв Манфреда Угальде (16 голов) будет трудно догнать. Но важнее сейчас то, что с ним клуб уже обыгрывал столичное «Динамо».

«Динамо» на неделе билось с ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Проиграло со счётом 1:2. В целом логичнее смотрелась бы ничья, но подвёл нападающий Эль-Мехди Маухуб, получивший красную карточку. Больше половины второго тайма команде было тяжелее обычного. И это большой минус, поскольку и так приходится часто играть одним и тем же составом.

У Михаила Галактионова в этом плане ситуация чуть лучше, больше вариативности. Соперники в Кубке России попроще, можно доверять менее опытным футболистам и экономить силы лидеров. Марцелу Личке же не позавидуешь — плотная борьба на оба фронта выматывает. А спорят соперники не только за Кубок России, но и за медали Российской Премьер-Лиги.

При этом бело-голубые с ЦСКА играли на день позже, чем железнодорожники с махачкалинским «Динамо». Этот нюанс может оказать решающее влияние на исход предстоящего дерби. Скорее всего, обе команды забьют, ведь ни одна из них не демонстрирует надёжную оборону сейчас. Однако хозяева должны как минимум не проиграть.

Ставка: обе забьют + «Локомотив» не проиграет за 2.08.