«Химки» — «Ахмат». Кто сказал, что здесь будет скучно?

15 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором встретятся «Химки» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Химки» — «Ахмат» 15 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет приблизительно 37% вероятности. Победа «Химок» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Химки» — «Ахмат» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч чемпионата России «Химки» — «Ахмат» (15.03.2025)

«Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от занимающего 14-е место «Ахмата» составляет два очка. Борьба за выживание мотивирует, но в то же время не все футболисты справляются с грузом ответственности. Совершают простые ошибки.

Это одна из главных причин нестабильности «Химок». Франк Артига отладил весьма неплохой рисунок игры, заострённой на атаку. Только в одном из девяти предыдущих матчей чемпионата России его подопечные не смогли забить — во встрече с ЦСКА (0:1). Хотя опасные моменты были. Немного не повезло.

В то же время и сами красно-чёрные только два раза за этот период не пропустили. ЦСКА забил бы больше, не сыграй на высшем уровне Никита Кокарев. Да только матч на матч не приходится. Частенько стараний 22-летнего голкипера «Химок» оказывается недостаточно. В защите постоянно случаются провалы.

Труды опытного голкипера «Ахмата» Гиорги Шелии также часто обесцениваются из-за хаоса в защите. Вот уже 12 встреч РПЛ кряду 36-летний надёжный вратарь не может отыграть «на ноль». Серия была бы не такой длинной, прими он участие в матче 18-го тура первенства с «Оренбургом» (1:0). Но разве «сухарь» с замыкающим турнирную таблицу клубом что-то сильно меняет?

Грозненцы здорово прибавили. Набрав очки в четырёх последних встречах РПЛ, покинули зону вылета. Кроме того, выбили «Краснодар» (2:1) из Кубка России. Команда Ташуева начала ощущать уверенность, стала лучше смотреться в атаке. Классно прибавил Максим Самородов, красивый гол забил «Локомотиву». Мог даже дубль оформить в концовке, если бы подстроился под мяч и попал в пустой угол.

И всё же уверенности в победе «Ахмата» нет. Грозненцы выиграли всего лишь один из девяти матчей чемпионата России на выезде. А красно-чёрные потерпели только три поражения в первенстве на своём поле. Поддержка родных болельщиков — очень важный фактор.

Почему бы не проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за 2.23? Шесть из восьми последних очных встреч в РПЛ закончились именно так. Также один раз крупно выиграл «Ахмат», а в другом матче со счётом 2:0 победили «Химки». Или можно просто взять верх по голам. Коэффициент тоже приличный — 1.96. Всё свидетельствует в пользу высокой результативности. Скучно не будет.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.