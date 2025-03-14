«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов». Слабонервным не смотреть

Встреча в Махачкале будет держать в напряжении все 90 минут.

15 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Крылья Советов» 15 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу махачкалинского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.42, что составляет приблизительно 41% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

В то же время аналитики уверены, что матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» (15.03.2025)

На двоих в этом сезоне соперники одержали всего лишь восемь побед, зато ничьих — сразу 13. Вполне возможно, и в этот раз будет мирный исход. Идёт тяжёлая борьба за выживание. «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» являются её почётными участниками. Отдавать очки прямым конкурентам — это не по их части.

Так как встреча пройдёт в Махачкале, вероятность мирного исхода возрастает. Подопечные Хасанби Биджиева одержали всего лишь три победы в этом сезоне. Зато могут похвастаться самым большим количеством ничейных результатов — девять. Не любят проигрывать. И не должны: характер есть, игра в обороне организована отлично.

На чужой половине поля происходит всё самое плохое из того, что есть в игре махачкалинского «Динамо». И не потому, что не хватает креатива. Исправно создаёт моменты техничный Эгаш Касинтура. Завершение — вот с чем большие проблемы. «Крыльям Советов» эта проблема прекрасно знакома.

Игорь Осинькин на этом не одну собаку съел. Тренер делает очень большое дело для российского футбола. Раскрывает таланты. Однако как только появляется заметный прогресс, его воспитанников раскупают обладающие бо́льшими финансовыми возможностями клубы. И приходится начинать всё сначала.

Самарцы стремятся показывать динамичный, красивый футбол с нацеленностью на чужие ворота. Иногда хорошо получается, но зачастую все труды перечёркивает плохая реализация. В матче предыдущего тура РПЛ досадно уступили в дерби «Акрону». Нанесли больше ударов, больше владели мячом, а итог — 0:2.

Вероятно, на табло по окончании встречи в Махачкале останутся нули или будет 1:1. Если одна из команд забьёт, другая пойдёт на всё ради того, чтобы сравнять счёт. И наверняка сделает это. Ожидается мало голов, но матч точно порадует глаз нейтрального болельщика высоким уровнем напряжения. Оно будет витать в воздухе и над трибунами.

Ставка: ничья за 3.10.