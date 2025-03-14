«Вильярреал» — «Реал». Уставший Мбаппе даст «Барселоне» фору

Еврокубки позади, возвращаемся на внутреннюю арену. Совсем скоро клубный футбол уйдёт на международную паузу. В субботу, 15 марта, на стадионе «Керамика» в городе Вильярреал состоится матч 28-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Вильярреал» — «Реал» 15 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно составляет 44% вероятности. Победа «Вильярреала» оценивается в 3.10, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Аналитики также прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал» (15.03.2025)

На неделе мадридский «Реал» выступал в Лиге чемпионов и вышел в 1/4 финала не без везения. Мадридский «Атлетико» открыл счёт уже на первой минуте встречи и мог забивать ещё. Соперники в итоге провели два дополнительных тайма и исполнили серию послематчевых ударов. Не обошлось без небольшого скандала.

Важнее здесь то, что подопечные Карло Анчелотти потратили много сил. Причём как моральных, так и физических. А в последнее время им всё труднее даётся игра на несколько фронтов. В финале Суперкубка Испании проиграли, в первом матче полуфинала Кубка Испании выиграли у «Реала Сосьедад» (1:0) с большим трудом.

При этом «сливочные» не так убедительны в чемпионате Испании. Перед 28-м туром располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 57 очков. У лидирующей «Барселоны» столько же, но лучше дополнительные показатели и есть перенесённая игра с «Осасуной» в запасе. А тут ещё и «Атлетико» на пятки наступает.

И «Вильярреал» — отнюдь не тот соперник, с которым можно отдохнуть и раздобыть лёгких очков. «Вильярреал» в нынешнем сезоне борется за путёвку в Лигу чемпионов. Располагается на пятой строчке, отставая от топ-4 на пять очков. При этом имеет игру в запасе, а потому может значительно сократить отставание от «Атлетика» из Бильбао. Ситуация рабочая.

И «жёлтая субмарина» работает! Во-первых, выиграла в три из пяти предыдущих матчей в Ла Лиге при единственном необъяснимом поражении от «Алавеса» (0:1). Во-вторых, демонстрирует яркий футбол на домашнем стадионе. Из 12 домашних матчей уступила лишь в двух. Забила при этом суммарно 28 голов, а пропустила — 19. Весело и действенно.

Кроме того, «Вильярреал» потерпел всего одно поражение от мадридского «Реала» за восемь прошлых очных встреч на родном стадионе «Керамика». Учитывая еврокубковую усталость гостей, хозяева вполне могут рассчитывать на очки снова. Вместе с тем ждём и голы с обеих сторон, ведь такое часто бывает в очных противостояниях.

Ставка: обе забьют + «Вильярреал» не проиграет за 2.45.