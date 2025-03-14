«Манчестер Сити» — «Брайтон». Иногда полезно проиграть 0:7

С еврокубками временно разобрались, возвращаемся на внутреннюю арену. Скоро клубный футбол уйдёт на международную паузу. В субботу, 15 марта, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Брайтон». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 15 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.68, что приблизительно равно 59% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается в 4.70, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1 и 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Брайтон» (15.03.2025)

Вот что животворящие 0:7 от «Ноттингем Форест» делают! После сокрушительного поражения результаты «Брайтона» изменились до неузнаваемости. С тех пор он успел провести шесть матчей в разных турнирах, каждый из которых выиграл. При этом по пути вышел в четвертьфинал Кубка Англии, где сможет взять реванш за семь безответных мячей.

Столь сумасшедшая форма должна как минимум напрячь Хосепа Гвардиолу. Его «Манчестер Сити» в этом сезоне далёк от собственной версии, которую принято ставить в пример. Сегодняшний «Сити» нестабилен. Из Лиги чемпионов вылетел, из Кубка лиги Англии вылетел, из чемпионской гонки вылетел. Остаются Кубок Англии и место в топ-4.

К слову, именно за последнее и будут бороться соперники в предстоящем матче. «Манчестер Сити» перед 29-м туром располагался на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков. Отставание от замыкающего четвёрку лидеров «Челси» составляет два очка. «Брайтон» благодаря ударной серии поднялся на седьмое место, у него 46 очков.

Матч ответственный, а у «горожан» есть определённые проблемы с этим. Настроиться должным образом получается не всегда. В прошлом туре АПЛ проиграли конкуренту по борьбе за медали «Ноттингему» (0:1), до того уступили «Ливерпулю» (0:2) и «Арсеналу» (1:5) — оппонентам принципиальным. Дерби с «Манчестер Юнайтед» в первом круге тоже проиграли — 1:2.

Более того, подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели поражение и от «Брайтона» в первом круге. Открыли счёт в первом тайме, до концовки имели преимущество, но с 78-й по 83-ю минуты пропустили дважды и потеряли все возможные очки. Дело было в Брайтон энд Хоув, но обычно «чайки» время от времени дают бой «горожанам» на любом поле.

С учётом нестабильности «Манчестер Сити», вполне можно поверить в новую сенсацию от «Брайтона». По крайней мере он снова может дать бой и как минимум не проиграть. А совсем уж простой вариант с подстраховкой — победа гостей с форой (+1). При таком раскладе в случае минимальной победы хозяев произойдёт возврат средств.

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 2.27.