Экспресс на РПЛ с коэффициентом 24.8: столичное дерби и накал в Махачкале

Снова выходные, снова РПЛ! Перед международной паузой для матчей сборных в чемпионате России успеют провести ещё один тур. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на матчи, которые пройдут сегодня, 15 марта.

Прогноз на матч «Химки» — «Ахмат»

Грозненцы здорово прибавили. Набрав очки в четырёх последних встречах РПЛ, покинули зону вылета. Кроме того, выбили «Краснодар» (2:1) из Кубка России. Команда Ташуева начала ощущать уверенность, стала лучше смотреться в атаке. Классно прибавил Максим Самородов, красивый гол забил «Локомотиву». Мог даже дубль оформить в концовке, если бы подстроился под мяч и попал в пустой угол.

И всё же уверенности в победе «Ахмата» нет. Грозненцы выиграли всего лишь один из девяти матчей чемпионата России на выезде. А красно-чёрные потерпели только три поражения в первенстве на своём поле. Поддержка родных болельщиков — очень важный фактор. Плюс мотивирует борьба за выживание.

Почему бы не проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за 2.23? Шесть из восьми последних очных встреч в РПЛ закончились именно так. Также один раз разгромно выиграл «Ахмат», а в другом матче со счётом 2:0 победили «Химки». Или можно просто взять «верх» по голам. Коэффициент тоже приличный — 1.96. Всё свидетельствует в пользу высокой результативности. Скучно не будет.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»

Так как встреча пройдёт в Махачкале, вероятность мирного исхода возрастает. Подопечные Хасанби Биджиева одержали всего лишь три победы в этом сезоне. Зато могут похвастаться самым большим количеством ничейных результатов — девять штук. Не любят проигрывать. И не должны: характер есть, игра в обороне организована отлично.

Самарцы, в свою очередь, стремятся показывать динамичный, красивый футбол с нацеленностью на чужие ворота. Иногда хорошо получается, но зачастую все труды перечёркивает плохая реализация. В матче предыдущего тура РПЛ досадно уступили в дерби «Акрону». Нанесли больше ударов, выиграли по владению мячом, а итог — 0:2.

Вероятнее всего, на табло по окончании встречи в Махачкале останутся нули или будет 1:1. Если одна из команд забьёт, другая пойдёт на всё ради того, чтобы сравнять счёт. И наверняка сделает это. Ожидается мало голов, но матч точно порадует глаз нейтрального болельщика высоким уровнем напряжения. Оно будет витать в воздухе и над трибунами.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва

«Динамо» на неделе билось с ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Проиграло со счётом 1:2. В целом логичнее смотрелась бы ничья, но подвёл нападающий Эль-Мехди Маухуб, получивший красную карточку. Больше половины второго тайма команде было тяжелее обычного. И это большой минус, поскольку и так приходится часто играть одним и тем же составом.

У Михаила Галактионова в этом плане ситуация чуть лучше, больше вариативности. Соперники в Кубке России попроще, можно доверять менее опытным футболистам и экономить силы лидеров. Марцелу Личке же не позавидуешь — плотная борьба на оба фронта выматывает. А спорят соперники не только за Кубок России, но и за медали Российской Премьер-Лиги.

При этом бело-голубые с ЦСКА играли на день позже, чем железнодорожники – с махачкалинским «Динамо». Этот нюанс может оказать решающее влияние на исход предстоящего дерби. Скорее всего, обе команды забьют, ведь ни одна из них не демонстрирует надёжную оборону сейчас. Однако хозяева должны как минимум не проиграть.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Факел»

После возвращения на тренерский мостик Дмитрий Пятибратов достиг внушительного прогресса в организации игры «Факела». В последних трёх турах РПЛ воронежцы уступили, но до этого был отличный отрезок: одна победа и шесть ничьих при одном поражении.

Большое количество ничейных результатов обусловлено крайне низкой результативностью. Клубу точно не помешало бы приобрести парочку обладающих хорошим видением поля полузащитников и искусных в реализации моментов нападающих. Меньше «Факела» в лиге не забивает ни одна команда.

Компенсируется нехватка огневой мощи хорошо структурированной игрой в обороне. Пропускают воронежцы гораздо реже «Оренбурга» (в среднем 1,4 мяча за матч против 1,8). С турнирной точки зрения встреча крайне важна. «Огнеопасные» должны сыграть в защите предельно внимательно. Вероятнее всего, либо победят с минимальной разницей в счёте, либо будет ничья.

Экспресс на матчи РПЛ 15 марта

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Химки» — «Ахмат» за 1.96.

Ставка 2: ничья в матче «Динамо» Мх — «Крылья Советов» за 3.10.

Ставка 3: обе забьют + «Локомотив» не проиграет «Динамо» за 2.08.

Ставка 4: «Факел» не проиграет «Оренбургу» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

Общий коэффициент: 1.96 х 3.10 х 2.08 х 1.97 = 24.8.