Экспресс на футбол: «Реал» после «Атлетико», у «Ман Сити» снова трудности

На этих выходных европейские клубы проведут ещё один тур внутренних первенств перед мартовской международной паузой. Экспресс от «Чемпионата» объединяет главные матчи зарубежного футбола.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал»

Подопечные Карло Анчелотти потратили много сил в Лиге чемпионов на неделе. Причём как моральных, так и физических. А в последнее время им всё труднее даётся игра на несколько фронтов. При этом «сливочные» не так убедительны в чемпионате Испании.

«Вильярреал» — отнюдь не тот соперник, с которым можно отдохнуть и раздобыть лёгких очков. «Вильярреал» в нынешнем сезоне борется за путёвку в Лигу чемпионов. Располагается на пятом месте, отстав от топ-4 на пять очков. При этом имеет игру в запасе.

И «жёлтая субмарина» работает! Во-первых, выиграла три из пяти прошлых туров Ла Лиги при единственном необъяснимом поражении от «Алавеса» (0:1). Во-вторых, демонстрирует яркий футбол на домашнем стадионе. Из 12 домашних матчей проиграла лишь два.

Кроме того, «Вильярреал» потерпел всего одно поражение от мадридского «Реала» за восемь прошлых очных встреч на родном стадионе «Керамика». Учитывая еврокубковую усталость гостей, он вполне может рассчитывать на очки снова. Вместе с тем ждём и голы с обеих сторон, ведь такое часто бывает в очных противостояниях.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон»

Вот что животворящие 0:7 от «Ноттингем Форест» делают! После сокрушительного поражения результаты «Брайтона» изменились до неузнаваемости. С тех пор он успел провести шесть матчей в разных турнирах, каждый из которых выиграл. При этом по пути вышел в четвертьфинал Кубка Англии, где сможет взять реванш за семь безответных мячей.

Столь сумасшедшая форма должна как минимум напрячь Хосепа Гвардиолу. Его «Манчестер Сити» в этом сезоне далёк от собственной версии, которую принято ставить в пример. Сегодняшний «Сити» нестабилен. Из Лиги чемпионов вылетел, из Кубка лиги Англии вылетел, из чемпионской гонки вылетел. Остаются Кубок Англии и место в топ-4.

Матч ответственный, а у «горожан» есть определённые проблемы с этим. Настроиться должным образом получается не всегда. В прошлом туре АПЛ проиграли конкуренту по борьбе за медали «Ноттингему» (0:1), до того уступили «Ливерпулю» (0:2) и «Арсеналу» (1:5) — оппонентам принципиальным. Дерби с «Манчестер Юнайтед» в первом круге тоже проиграли — 1:2.

С учётом нестабильности «Манчестер Сити», вполне можно поверить в новую сенсацию от «Брайтона». По крайней мере он снова может дать бой и как минимум не проиграть. А совсем уж простой вариант с подстраховкой — победа гостей с форой (+1). При таком раскладе в случае минимальной победы хозяев произойдёт возврат средств.

Экспресс на зарубежный футбол 15 марта

Ставка 1: обе забьют + «Вильярреал» не проиграет за 2.45.

Ставка 2: «Брайтон» не проиграет за 2.27.

Общий коэффициент: 2.45 х 2.27 = 5.56.