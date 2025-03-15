«Акрон» — ЦСКА. Дзюба на радостях огорчит Акинфеева

Наблюдаем последние встречи Российской Премьер-Лиги перед мартовской международной паузой. В воскресенье, 16 марта, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 21-го тура чемпионата России «Акрон» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 13:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Акрон» — ЦСКА 16 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа «Акрона» оценивается в 4.10, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.30.

Аналитики также прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч чемпионата России «Акрон» — ЦСКА (16.03.2025)

Тольяттинский «Акрон», кончено, делает вещи. Во-первых, располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России и совершенно не планирует возвращаться в Первую лигу. Отрыв от зоны прямого вылета за 10 туров до конца сезона составлял более 10 очков. Солидно!

Во-вторых, в последнее время дебютант добивается очень приличных результатов. Да, накануне вылетел из Кубка России, на своём поле уступив во втором этапе 1/4 финала Пути регионов московскому «Спартаку». Но бой дать получилось. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Вместе с тем подопечные Заурбека Тедеева выиграли три из четырёх последних туров Российской Премьер-Лиги, забив суммарно шесть мячей на данном отрезке. Отдельно, разумеется, стоит похвалить Артёма Дзюбу, который записал на свой счёт три гола из этих шести. Плюс забил «Спартаку».

Возможно, в том числе и такая форма заставила Валерия Карпина вызвать 36-летнего форварда на мартовские сборы в сборную России. Воодушевлённый Дзюба способен на многое, и ЦСКА в предстоящем матче явно не будет так легко, как было в первом круге. Тогда удалось дома выиграть всухую, со счётом 4:0. Теперь сохранить ворота нетронутыми не выйдет.

Армейцы на днях победили московское «Динамо» (2:1) в первой встрече полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Забили два мяча, один из которых — гол-красавец Секу Койта. Однако пропустили сами. На выезде они играют даже лучше, чем дома. Вот только «Акрон» должен быть сейчас в хорошем состоянии, поэтому бой дать способен. Проверим голы в обе стороны.

Коэффициент на «обе забьют» букмекеры дают нормальный. Но если хочется умножить выигрыш, можно добавить сюда ставку на то, что гости не проиграют. Как бы кто не хвалил «Акрон», а статус и уровень ЦСКА заметно выше. И ладно красно-синие переживали бы спад, но они очень бодро возобновили сезон. Так что Х2 через ОЗ смотрится перспективно.

Ставка: обе забьют + ЦСКА не проиграет за 2.15.